Ректоры аэрокосмических вузов рассказали о своих программах развития

Завершен отбор в государственную программу "Приоритет 2030": более 100 вузов уже получили базовые гранты размером 100 миллионов рублей, а 46 из них - дополнительные спецгранты на общую сумму 26 миллиардов рублей. Среди победителей - университеты из самых разных научных сфер, в том числе связанные с такой конкурентной в мировом масштабе и значимой для России отраслью как аэрокосмос. Ректоры этих вузов рассказали об основных целях развития университетов.

Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института:

- Обеспечение технологического лидерства России невозможно без подготовки команд и лидеров изменений. С этой целью в программу развития МАИ заложена трансформация инженерного образования, направленная на подготовку нового поколения специалистов, умеющих работать в междисциплинарных командах и отвечать на вызовы, которые ставит перед ними индустрия. При этом ключевую роль здесь приобретает практический опыт в комплексных проектах по прорывным направлениям развития технологий.

До 2030 года МАИ намерен реализовать три стратегических проекта. Проект "Аэромобильность" призван обеспечить к 2030 году научно-технологическое и образовательное лидерство МАИ в области беспилотных технологий на международном рынке. "Будущие аэрокосмические рынки - 2050" предполагает развитие прорывных технологических направлений в аэрокосмической индустрии: математическое моделирование, энергетические системы, полимерные композиционные материалы, авионика и космические системы, на базе модели центров компетенций университета. Проект "Цифровая кадровая платформа" нацелен на создание единой цифровой среды для опережающего кадрового развития промышленных корпораций и инновационных компаний на аэрокосмических и других высокотехнологических рынках.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва:

- У нас сформирована программа развития университета на ближайшие 10 лет, определяющая трансформацию университета по девяти ключевым направлениям, включая стратегический проект "Космос для жизни". Он направлен на вовлечение всего коллектива, в том числе студентов, в исследование космоса, разработку и создание космических средств и технологий. Также впереди - реализация прорывных проектов в области космонавтики: создание унифицированной космической платформы "АИСТ-3", геоинформационных сервисов и систем, гиперспектральных сенсоров нового поколения и многое другое. В научно-исследовательской деятельности планируется формирование "гринфилдов" в области технологий искусственного интеллекта, биоинженерии, "умного" агро и IT-технологий в медицинской сфере.

Тимур Алибаев, врио ректора Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева:

- Программа развития на 2021-2030 годы предусматривает цифровую трансформацию университета в центр технологического развития в области наукоемкого машиностроения. Большая часть направлений ориентирована на развитие авиационной отрасли. Будут разработаны новые технологии и созданы научно-технические центры. Это даст мощный импульс к трансформации учебного и исследовательского комплексов, позволит вывести на новый уровень междисциплинарные связи и завершить становление научно-производственного комплекса КАИ-Парк, в рамках которого получат развитие новые научные направления.

Юлия Антохина, ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП):

- Мы планируем развиваться как современная инженерная школа подготовки специалистов и руководителей с системным мышлением для высокотехнологичных отраслей экономики. Четыре направления, определяющие развитие вуза в R&D и образовании в следующие десять лет: аэрокосмос, приборостроение, информационные технологии и искусственный интеллект, а также глобальные проблемы современности. ГУАП - многопрофильный технический университет, при этом особое внимание следует уделить реализации стратегического проекта по созданию Aerospace R&D Centre - центра компетенций мирового уровня как по разработке интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, так и по подготовке высококвалифицированных инженеров и исследователей.