Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей

Мессенджер Telegram внесен в Реестр социальных сетей. Соответствующая информация появилась на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что мессенджер был включен в реестр еще 19 октября.

"Искомый ресурс внесен в реестр социальных сетей в рамках статьи 10.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в описании ведомства.

В феврале 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет- площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

В сентябре 2021 года на сайте Роскомнадзора был создан специальный раздел, где представлена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей соцсетей.

Сейчас в реестр помимо Telegram и Livejournal включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Livejournal.