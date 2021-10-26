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26.10.2021 01:56
Рубрика: Власть

Росреестр окажет услуги в нерабочие дни онлайн

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 244(8595)
Многофункциональные центры в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября могут быть закрыты по решению региональных властей. В Москве такое решение уже принято. Весной 2020 года это практически парализовало рынок недвижимости, однако сейчас такого шока эксперты не ожидают.

Росреестр будет оказывать госуслуги и в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. Пользователям будут доступны все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте Росреестра. Обработка запросов также будет идти в обычном режиме.

Фото: Сергей Михеев
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В личном кабинете можно подать документы на кадастровый учет или госрегистрацию прав, отправить заявление на исправление технической или реестровой ошибки в сведениях о недвижимости, оставить запрос на получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписку из ЕГРН можно также получить с помощью сервиса на сайте Федеральной кадастровой палаты и через портал госуслуг.

Осложнить проведение сделок может то, что в длинные выходные не будут работать нотариусы, отмечает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. Покупатели, которым нужны нотариальные заверения, не смогут их получить во время "каникул", что сдвинет сроки заключения сделки.

Тем не менее в целом рынок относится к длинным выходным гораздо спокойнее, чем полтора года назад. Весной 2020 года никто не верил в реальность ограничительных мер и фактически рынок был не готов к этому, отмечает директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Сейчас многое изменилось. Во-первых, произошла онлайнизация и цифровизация как банковской сферы, так и сферы сделок с недвижимостью. Кроме того, поменялось отношение участников рынка к дистанционным сделкам, многие опасались использовать этот вариант при крупных покупках.

Росреестр будет оказывать госуслуги и в нерабочие дни

"Если раньше к дистанционным сервисам прибегали в основном при совершении межрегиональных сделок, то сейчас тренд набирает обороты. Что касается ипотеки, то и вовсе уже более половины заявок оформляются полностью дистанционно, причем скорости от подачи заявки до одобрения выросли настолько, что по некоторым продуктам это занимает всего несколько минут", - говорит Хусаинов.

Во-вторых, в этот раз введение ограничительных мер анонсировано заранее, поэтому просадка на рынке может компенсироваться его более высокой активностью перед введением ограничений.

За последние полтора года игроки рынка освоили новые инструменты - видеовстречи, онлайн-показы квартир, дистанционное подписание договоров и подача их на регистрацию, отмечают в "Инком-недвижимость". Подвести может в первую очередь финансовый вопрос - в период неопределенности клиенты могут занять выжидательную позицию, однако затем может появиться волна отложенного спроса, которая спровоцирует скачкообразное повышение цен.

Смягчает последствия то, что в нерабочие дни вошли те, которые и так должны были быть праздничными и выходными, отмечает Доброхотова. Участники рынка и так ожидали определенное снижение активности, поскольку потенциальные покупатели планируют на длинные выходные поездки. Введение ограничений может даже, напротив, активизировать клиентов, поскольку вариантов для проведения досуга в эту неделю станет меньше. Не исключено, что те, кто рассматривал покупку жилья, используют это время для поиска подходящих объектов в интернете", - говорит Доброхотова.

Власть Право Личные документы Правительство Росреестр

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