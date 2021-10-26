Россиянам рассказали, как не попасть в тюрьму из-за борьбы с тараканами

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина рассказала, как избежать уголовной ответственности из-за борьбы с тараканами и другими насекомыми. По словам специалиста, нужно следовать санитарно-эпидемиологическим правилам, сообщает РИА "Недвижимость".

Как отметила юрист, ответственность наступит, если от мероприятий по дезинсекции пострадают другие люди. Так, при массовом отравлении или даже его риске, виновному грозит от 500 до 700 тысяч рублей штрафа. Если же это повлекло по неосторожности смерть человека, то размер штрафа составит от 1 до 2 млн рублей, а также грозит ограничением, лишением свободы или принудительными работами на срок до пяти лет.

По ее словам, риск совершить такое преступление возможен, если неосторожно пользоваться профессиональными средствами дезинсекции - например, фосфина. Применение же при соблюдении инструкции обычной бытовой химии для травли насекомых, как правило, к подобным последствиями не приводит.