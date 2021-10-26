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26.10.2021 12:35
Рубрика: Общество

Россияне стали чаще обращаться к психологам в пандемию

Текст: Елена Манукиян
Спрос на услуги психологов в период пандемии вырос в среднем на 30%, отмечают эксперты. В числе причин они называют страх смерти, потери работы и проблемы в семье.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сегодня психологи и психотерапевты - в топе самых востребованных специалистов "Сберздоровья", подтвердили в пресс-службе медицинского онлайн-сервиса. Так, количество удаленных обращений к ним выросло почти на 47% по сравнению с весной и на 30% по сравнению с летом.

Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
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"Да, действительно, число обращений растет. Люди боятся заболеть, переживают за близких, на этом фоне у них появляются панические атаки", - говорит частный практикующий психолог Елена Иванова. Многих пугает риск сокращений, что они могут потерять заработок, из-за чего растет тревожность, возникают депрессивные состояния. И, наконец, когда во время самоизоляции людям приходятся ежедневно находиться всем вместе под одной крышей - вскрываются моменты, на которые они раньше не обращали внимания, возникают трудности во взаимоотношениях, подчеркнула эксперт.

Сегодня чаще к психологам стали обращаться мужчины, обратила внимание психолог и лайф-коуч Нина Шалунова. Кроме традиционных проблем на работе, их теперь начала не меньше волновать "погода в доме", рассказала она "Российской газете". А самые частые вопросы, с которыми они приходят к специалисту: как найти общий язык с женой, как наладить отношения с детьми. По словам Шалуновой, даже были запросы, типа - "меня начала раздражать кошка или собака. Что делать? "Я связываю это с удаленной работой: многие мужчины теперь проводят немало времени дома, не могут "сбежать" от проблем в офис, чтобы спокойно работать, им нужно научиться договариваться с домочадцами, - говорит она, - Один из клиентов недавно мне признался, что, сидя дома на удаленке, заново для себя открыл свою жену и ребёнка и был сильно удивлён, что это за люди рядом с ним".

Если раньше по статистике к психологам в основном обращались женщины, то сейчас число мужчин даже перевешивает: примерно 70% мужчин и 30% женщин, отмечает Шалунова.

У одиноких людей в период пандемии из-за самоизоляции обострились панические расстройства и навязчивые состояния, которые могли появиться и раньше, но проявляться не так ощутимо, говорит психолог Алена Савинова. Переход на дистанционную форму при всех своих плюсах лишил человека возможности живого общения с коллективом, оставив работника один на один с компьютером. Особенно тяжело одиночество переживают подростки и молодые люди до 24 лет.

По словам семейного психолога Валентины Снеговой, осенью прошлого года у большого числа подростков возникли сложности в социализации из-за пандемии, разрыв привычных дружеских связей и нежелание возвращаться в очный формат. "По прошествии длительного времени пандемии мы видим, что старые проблемы (например, неумение коммуницировать, тревожность, самооценка) никуда не исчезли, а лишь обострились и к ним добавилась необходимость восстанавливать психику после перенесенного ковида, ведь он влияет на сосуды и ,как следствие, на эмоциональное состояние и когнитивные процессы в целом", - пояснила эксперт.

Рефлексотерапевт из Монголии, доктор медицинских наук Ен Джун Чой рассказал "Российской газете", что у граждан, перенёсших COVID-19, обостряются психологические проблемы, если они несвоевременно обращаются за специализированной помощью: болезнь распространяется достаточно быстро и негативно воздействует на легкие, лимфатическую систему и центральную нервную систему, что приводит к поражению нервных клеток, которое в дальнейшем развивает синдром посттравматического расстройства, танатофобию и другие психические расстройства.

А вот психолог Пётр Галигабаров не исключает, что рост обращений связан с повышением информированности россиян об услугах психологов, благодаря рекламе. "В момент пандемии специалисты, работавший оффлайн не особо занимались своим продвижением, в локдаун многие рванули в интернет. Выросло количество пропаганды пользы работы с психологами", - заключил он.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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