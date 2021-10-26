Российский препарат для лечения рака легких испытывают в Китае

Заключительная, третья фаза международного многоцентрового клинического исследования оригинального российского препарата с действующим веществом пролголимаб проводится в Китае с участием пациентов с немелкоклеточным раком легких. Об этом "Российской газете" сообщили в биотехнологической компании BIOCAD. Ожидается, что российское инновационное лекарство станет доступно для китайских пациентов в 2026 году.

"Китайский рынок является очень важным для нас по многим причинам, прежде всего, из-за усилий китайских властей по обновлению и модернизации системы здравоохранения, - рассказал гендиректор компании Дмитрий Морозов. - Программы помощи гражданам по лечению онкозаболеваний в этой стране открывает широкие перспективы для наукоемких бизнесов по всему миру. Для нас также принципиально, что это наш первый опыт интеграции продуктов компании в Китае, и мы благодарны нашим китайским партнерам за слаженную работу и искреннюю заинтересованность в сотрудничестве".

Исследование инновационного препарата, способного помогать больным с одной из самых тяжелых разновидностей рака легких, одновременно проходит также в странах Евросоюза и в России - с соблюдением всех международных требований.

Как сообщают в BIOCAD, в Китае планируется провести также клиническое исследование еще одного российского препарата пролголимаб из группы моноклональных антител - у пациентов с раком шейки матки.

Применение моноклональных антител - одно из самых перспективных и бурно развивающихся направлений в онкологии. Иммуноонкологические препараты сегодня все шире применяют для лечения форм и разновидностей рака, для которых еще недавно не было эффективных лекарств. Так, прошедшим летом на Петербургском международном онкологическом форуме "Белые ночи" были представлены результаты исследования пролголимаба по оценке трехлетней эффективности у пациентов с метастатической меланомой.