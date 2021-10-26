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Текст:   Александр Мелешенко 
23:51 26.10.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 245(8596)

Сделок с эскроу-счетами стало почти втрое больше

Квартиры и коммерческие помещения в новостройках в этом году в двух случаях из трех покупали с использованием эскроу-счетов. Это значит, что деньги дольщиков остались лежать в банках и застройщики получат их, только когда передадут ключи от готового дома. По сравнению с прошлым годом доля эскроу-счетов выросла почти втрое, рассказали в столичном управлении Росреестра.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По данным ведомства, за январь-сентябрь в столице провели чуть более 100 тысяч сделок на рынке новостроек - в основном, речь идет о квартирах, но встречаются и нежилые помещения, где в будущем появятся магазины, салоны красоты, бытовые мастерские и другие сервисы. Из этой сотни тысяч 67 тысяч сделок прошли через эскроу-счета, то есть помимо покупателя и застройщика в них участвовал банк, который спрятал деньги на своем счету - они пролежат там под замком до тех пор, пока застройщик не передаст жилье покупателю. Причем не важно, покупалась квартира за наличные или с помощью ипотеки - в первом случае на эскроу-счет уходят деньги покупателя целиком, а во втором туда попадает первоначальный взнос и сумма банковского кредита.

Фото: istock
Дольщикам выплачено 8,6 млрд рублей компенсаций

Если сравнивать с прошлым годом, то рост эскроу-счетов получается кратный. В январе-сентябре 2020-го их в столице было всего 34% от общего объема сделок, объясняет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Тогда в городе зарегистрировали 70,6 тысячи договоров долевого участия, и из них лишь 23,8 тысячи прошли через эскроу. Рост год к году почти троекратный, но тут серьезную роль сыграл ипотечный бум - обратите внимание, что самих сделок за год стало почти в полтора раза больше. "Если смотреть помесячно, то в июле, августе и сентябре доля застройщиков, которые используют в Москве эскроу-счета, превышает 70%", - отмечает Майданов.

Многие эксперты отмечают, что эскроу-счета сейчас оказались как нельзя кстати - из-за льготной ипотеки и других факторов новостройки стали очень популярны, а вместе с этим вырос и риск появления новых обманутых дольщиков. Эскроу-счета риски минимизируют - если застройщик обанкротится или еще по каким-то причинам не сможет выполнить свои обязательства, то деньги вернутся покупателю, ведь они лежат на счете в целости и сохранности.

Председатель Моском-стройинвеста Анастасия Пятова говорит, что всего в уполномоченных банках Москвы сейчас открыто около 110 тысяч эскроу-счетов, на которых лежат без малого 1,1 триллиона рублей. Это 60% всех денег, вложенных дольщиками в строящуюся в столице недвижимость. Цифра постоянно растет, поскольку домов, которые возводят по старой схеме без эскроу-счетов, остается меньше. А в ближайшие пару лет их практически не останется.

Эскроу-счета сейчас как нельзя кстати - из-за льготной ипотеки новостройки очень популярны

Поскольку доступа к деньгам дольщиков у застройщиков нет, они берут кредиты в тех же банках - это называют проектным финансированием. По словам Пятовой, общая сумма кредитных договоров банков с застройщиками в рамках этого финансирования составляет сейчас в столице более 1,9 триллиона рублей.

Кстати

Москва остается лидером в Центральной России по числу зарегистрированных эскроу-счетов - на мегаполис приходится больше половины оформленных в этом году договоров в ЦФО. При этом в округ помимо столицы входит еще 17 регионов, включая Московскую область.

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