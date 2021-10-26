Швыдкой: Художники расширяют представление общества о мире

В минувшую субботу не мог не приехать в московскую гостиницу "Президент". Избранный делегатом VIII съезда Союза театральных деятелей Российской Федерации, должен был участвовать в выборах нового председателя Союза и обновленного правления.

Много лет избегаю посещения подобных собраний, но на этот раз мною овладел инстинкт старой цирковой лошади, - и я вновь оказался в гуще людей, немалая часть которых была мне знакома не менее полувека. Как Александр Калягин, совершенно дружелюбно избранный в очередной раз председателем СТД на безальтернативной основе. Как Алексей Бородин, который был знаменит еще в пору нашего ученичества в ГИТИСе. Как Лариса и Виктор Новиковы, без которых трудно себе представить петербургскую театральную жизнь.

А дальше уже те, кто помоложе, - из двухсот делегатов съезда не знал только совсем юных. Впрочем, это не мешало всем приветливо здороваться со всеми. Было ощущение, что внутри Союза театральных деятелей, в который во второй половине 80-х годов прошлого столетия превратилось Всероссийское театральное общество, ведущее свою историю с 1877 года, действительно воцарился дух "взаимного вспоможения". Именно с этой целью его затевали выдающиеся деятели русской культуры.

Можно с любой дозой иронии относиться к людям театра, вслед за Фаиной Георгиевной Раневской величая их "сукиными детьми", но даже в нынешней безжалостно конкурентной действительности в их общих собраниях - будь то выборы нового правления СТД или вручение одной из множества театральных премий - как правило, побеждает дух вольного комедиантства, дружественный и бесшабашный. Как всякие люди, причастные к творчеству, они знают, что такое зависть и интрига, они умеют дружить против своих друзей-соперников, они эгоцентричны, как все стоящие художники, но они точно знают, что театр - искусство коллективное, и чувствуют эту взаимозависимость. Слова К. С. Станиславского о том, что, выходя на сцену, надо думать не о себе, а о партнере, "играть партнера", - это не прекраснодушная формула, а профессиональная необходимость.

Всем известно, что актеры искренни в каждый конкретный момент своего существования, - и когда появляется возможность коллективной импровизации, они отзываются на нее охотно и бесстрашно, каждый в меру своего таланта, разумеется. Ты заряжаешься кипучей энергией сотворчества, просто оказавшись в таком театральном окружении. Особенно в пору "пандемического зума", когда живое человеческое общение - драгоценно. Актерское братство - бескорыстно и пленительно как никакое другое. Поэтому не люблю, когда театр сравнивают с иными сферами деятельности. Хотя бы потому, что театральная игра - бескорыстна. При том, что актеры - не эльфы, им мало капель росы и вина из одуванчиков.

СТД - важный социальный институт, отстаивающий интересы театрального дела

ВТО, а затем и СТД, - важный социальный институт, в меру сил и возможностей отстаивающий не только разного рода льготы для своих членов, но и интересы театрального дела и театрального искусства как таковых. Именно поэтому он не разделился на множество организаций, бьющихся за свое место под солнцем, как это произошло с другими творческими союзами. Как забыть неистовый, страстный монолог Михаила Александровича Ульянова на одном из шумных театральных собраний, где он отстоял единство Союза театральных деятелей! Сколько споров было за минувшие тридцать с лишним лет о судьбе этой театральной организации! Понятно, что объединение актеров, режиссеров, сценографов, работников цехов, директоров, а затем и продюсеров выглядит достаточно аморфно. Вряд ли мы найдем где-то за пределами постсоветского пространства институцию, в которой наемные работники объединены с работодателями.

Но у СТД, который, как показала практика, вполне разумно не стал превращаться в профсоюз, есть своя миссия в современной реальности. Не будь СТД, вряд ли с такой убедительностью во второй половине 80-х годов был бы осуществлен хозяйственный эксперимент, который помог выжить театру в совершенно непредсказуемые 90-е годы. Не будь СТД, театральное дело по-прежнему числилось бы по разряду услуг - между ритуальными агентствами и парикмахерскими (поверьте, не имею никаких предубеждений по отношению к работникам этих важных сфер нашей жизни и смерти).

Да многого бы еще чего не было! Кажется, что театральные гранды могут обойтись без него, - у них свои отношения с властью и публикой. Но ведь ничто не длится вечно. И тогда на помощь приходит театральное сообщество, которое оказывается нужным не только актерам Ногинского театра, которые просят укоротить директора-самодура. Только театральное сообщество может призвать местные власти обратить внимание на ничтожно малое жалование актеров в провинции, которые получают чуть больше прожиточного минимума и уж точно не среднюю зарплату по региону. И кому, как не Союзу, заниматься творческими проблемами, отстаивая интересы в том числе и столичных художников.

Не зря на съезде председатель СТД Александр Калягин говорил, что деятели театра должны уметь разговаривать с властями, должны быть вхожи во властные кабинеты всех уровней. Это важно не только в пандемию, когда театры, потеряв доходы от продажи билетов, были вынуждены обращаться за помощью к региональным или федеральным начальникам.

Художники расширяют представление общества о мире - дело рискованное

Занятия искусством - дело рискованное. Хотя бы потому, что художники творчески расширяют представление общества о мире. Это может вызывать восторг, а может раздражать часть публики. В чем мы не раз убеждались в последнее время. У российского театра немало проблем, которые можно решить только вместе - похоже, это поняли все члены профессионального сообщества.

Конечно, оно совсем не идеально. Но безусловно прекрасно. Особенно когда собирается не для раздрая, а для "взаимного вспоможения".