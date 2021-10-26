Ситуация повысила интерес к корпоративному страхованию

В период пандемии особенно непросто пришлось сегменту корпоративного страхования вследствие изменения алгоритмов работы как самих страховщиков, так и компаний-страхователей: введение ограничительных мер, изменения логистических схем поставок и перевода предприятий в режим удаленной занятости. Однако постепенно бизнес оценил возможности страховых гарантий в условиях перманентной неопределенности.

Пандемия COVID-19, помимо замедления общей деловой активности, обострила существующие противоречия в области корпоративного страхования. В отраслевом аспекте пандемия привнесла череду изменений и обстоятельств, не предусмотренных ранее заключенными договоренностями. Особенно ярко это проявилось в транспортной сфере, в области страхования транспортировки грузов и товаров, ответственности экспедитора. В условиях пандемии на муниципальном, региональном, государственном, международном уровнях вводились и могут вводиться ограничения для недопущения распространения коронавируса. Из-за этого исполнение обязательств компаний становится не просто затруднительным, а и невозможным, а подчас и неправомерным.

В этот период общие рекомендации юристов свелись к тому, чтобы правильно квалифицировать события, которые произошли.

По словам старшего юриста юридической фирмы "Ремеди" Никиты Тимошкова, неправильная квалификация влечет за собой ссылку на неприменимые положения действующего законодательства. Как следствие - либо провал переговоров, либо отказ от удовлетворения требований. "В условиях пандемии особенно важно по возможности урегулировать споры мирным путем. Есть общее понимание, что пандемия - это глобальная беда. Будучи кредитором по одним обстоятельствам, компания может быть должником по другим. Это также влияет на более плавное ведение переговорного процесса", - отметил Тимошков. Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом каждого конкретного дела.

По словам директора Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Александра Кнобеля, российские компании - участницы ВЭД зачастую сталкиваются с тем, что на этапе заключения контракта возможность страхования сделок ограничена суммой от 10 миллионов рублей. Кроме того, отмечаются необоснованные задержки товара на отдельных пунктах пропуска, выборочные проверки, приводящие к срыву поставки и другие издержки. Неопределенность для участников ВЭД усиливается и тем, что, например, в 2020 году было зафиксировано 115 изменений политики в 26 странах, затрагивающих 750 мер регулирования торговли услугами. Это более чем вдвое превышает количество изменений, имевших место в 2019 году. Национальные регуляторы и профессиональные объединения предпринимают шаги для адаптации сектора к новым условиям. Так, в РФ в марте 2021 года ВСС утвердил новые стандарты страхования ответственности экспедиторов и перевозчиков. По словам управляющего партнера компании LCI Partner Ольги Злотя, утвержденные стандарты, наряду с такими классическими рисками, как ответственность за нарушение договора и за сохранность груза, предусматривают возможность страхования упущенной выгоды, штрафов и неустоек, а также дополнительных расходов. "Безусловно, эти риски не являются экзотикой, но стандарты ВСС задают вектор в том виде страхования, который ранее был нелегитимен", - подчеркнула она. Кроме того, с 2022 года в нашей стране будет внедрена электронная транспортная накладная, которая поможет сделать рынок перевозок максимально прозрачным и упростит проведение необходимых процедур и операций. Усиливая фактор неопределенности в деятельности компаний и корпораций, пандемия COVID-19, с другой стороны, привела к стремлению сделать бизнес более устойчивым за счет страховых гарантий. Так, повышение спроса на услуги электронной коммерции сделало этот сегмент достаточно уязвимым перед вызовами и рисками карантинных мер и ограничений, а также вследствие роста объемов заказов и расширения географии поставок. Поэтому, например, крупнейший онлайн-ретейлер в России компания Wildberries застраховала автомобильные перевозки грузов на 100 миллиардов рублей, заключив договор с СК "Сбербанк страхование". Страховая защита от всех рисков будет действовать на территории стран Евразийского экономического союза: России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. По условиям договора, груз будет застрахован с момента начала погрузки и далее в течение всего пути, включая перевалку в распределительных и сортировочных центрах. Ранее эта же СК застраховала грузоперевозки крупнейшей сети магазинов "Детский мир". Страховой защитой сегодня обеспечены грузы, перевозимые более чем 20 транспортно-логистическими компаниями на всех видах транспорта, сообщают в СК.

Также расширяются и возможности онлайн-страхования. Например, российский лидер сегмента корпоративного онлайн-страхования "Ингосстрах" в первом полугодии 2021 года зафиксировал 160-процентный рост общего объема страховых премий в сегменте онлайн-страхования корпоративного бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, сборы "Ингосстраха" по страхованию имущества юридических лиц в первом полугодии 2021 года увеличились более чем в десять раз по сравнению с тем же периодом 2020 года, в авиастраховании - на 319 процентов, а в страховании грузоперевозок - на 28.

Пандемия коронавируса может повлечь различные правовые последствия для заключенных договоров

"Развитие онлайн-сервисов для корпоративного сегмента - важное направление работы "Ингосстраха", - рассказал директор департамента корпоративного бизнеса компании Дмитрий Мелехин. - На сайте компании нашим клиентам предоставляется возможность быстрого и оперативного оформления страховых документов, оплата различными удобными способами, продление договоров страхования онлайн и многие другие очевидные преимущества. Мы не останавливаемся на достигнутом, разрабатывая новые и постоянно совершенствуя существующие цифровые сервисы, чтобы сохранить лидерство в сегменте корпоративного онлайн-страхования".

Одним из основных трендов в сфере страхования стало понимание того, что работа страховщиков полностью увязана с теми процессами, которые происходят в отраслях, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. "Мы поняли, что страхование целиком и полностью привязано к тем тенденциям, которые имеют место в экономике. И видели, как спрос и предложение менялись в зависимости от того, что происходило как с экономикой, так и с пандемией, а это были взаимосвязанные тенденции", - резюмирует он.

Комментарий

Вера Гезердава, заместитель генерального директора Страхового дома ВСК по управлению продажами. Фото: Пресс-служба Страхового Дома ВСК

Вера Гезердава, заместитель генерального директора Страхового дома ВСК по управлению продажами:

- Спад в логистической отрасли, связанный с сокращением объемов грузоперевозок, замедлением товарооборота, закрытием границ, привел к резкому падению сборов по страхованию грузов (на 23 процента в 2020 году по отношению к 2019-му).

В 2021 году мы прогнозируем, что компания прирастет на 10 процентов к результатам 2020 года, но это не приведет к полному допандемийному восстановлению.

Что касается страхования имущества юридических лиц, то спрос на него остается на высоком уровне.

Падение активности малых и средних предприятий не оказало серьезного негативного влияния, а в крупном бизнесе мы почти не наблюдали случаев отказа от каких-либо видов страхования. Широкое развитие получило страхование перерыва в производственной и коммерческой деятельности.

Для корпоративных клиентов ВСК после начала пандемии был предложен продукт с покрытием рисков, связанных с коронавирусной инфекцией CОVID-2019. В первую очередь он был востребован среди предприятий и организаций, работники которых не могли оставаться на самоизоляции и, соответственно, подвергались повышенному риску заболевания.

Большое количество договоров страхования заключалось с производственными организациями, а также в отношении медицинских работников и волонтеров.

ВСК произвела сотни страховых выплат в связи с заболеванием CОVID-2019. Средний размер страховой выплаты составляет 75 тысяч рублей. Учитывая нынешние показатели заболеваемости и эффективность страховой программы, интерес к ней вырос.