Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной, считает мэр города Сергей Собянин. За последнюю неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14 процентов и на 10 процентов - количество госпитализаций.

"Очевидно, продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный", - констатировал столичный градоначальник на президиуме координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. В медучреждениях заполнено 12,5 тысячи профильных коек.

Москва наращивает тестирование на коронавирус. Количество ПЦР-тестов в сутки доходит до 90 тысяч. Высокую эффективность, по словам Собянина, показал эксперимент по экспресс-тестированию в торговых центрах и на транспортных узлах. "Выявляемость такого рода экспресс-тестирования - около 4-5 процентов. Это высокий объем выявляемости. Поэтому с пятницы мы увеличим количество таких центров до 50", - сообщил он.

Вакцинация в столице в последнее время увеличилась в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа, отметил Собянин. Город будет наращивать мощности пунктов вакцинации, чтобы минимизировать возможные очереди.