Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза

Новости

Стали известны детали программы XIV Евразийского экономического форума 15:04
Обнаруженную на съемках телешоу Светличную родные искали по моргам 15:01
Лукашенко призвал белорусов пережить текущие трудности 14:57
Греф анонсировал преодоление бедности при помощи "цифры" 14:56
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 14:49
В Дагестане ввели QR-коды для посещения ТЦ, кинотеатров и спортзалов 14:47
От коронавируса умер автор "Выстрела в гробу" Николай Засеев-Руденко 14:44
Рафик Загрутдинов: Более 30 спортобъектов откроют в Москве к 2025 году 14:41
Назван возможный мотив убийства семьи с ребенком в Москве 14:37
В Сингапуре возбудили уголовное дело против антиваксеров 14:37
В Сети появились характер-постеры к "King's Man: Начало" 14:36
В Москве в этом году водителей чаще всего штрафуют за превышение скорости 14:28
Умер композитор Удо Циммерманн 14:27
Фальков: Знания студентов нужно проверять после самостоятельной работы 14:19
"Неделю шаталась": сын Светличной прокомментировал обнаружение матери 14:19
За год в новые дома из аварийного жилья переедут 130 тысяч человек 14:17
Прокат фильма о принцессе Диане перенесен на 9 декабря 13:56
Песков заявил об обеспокоенности Кремля ситуацией в Судане 13:47
Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке выплатили 1 млрд рублей 13:39
Песков дал совет Моргенштерну поговорить с ветеранами 13:37
В Москве убита семья с ребенком 13:34
Участок метро между станциями "Хорошевская" и "Мневники" закроют 13:31
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу 13:20
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна 13:12
Израильские летчики отрабатывают действия против российских систем ПВО 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 14:40
Рубрика: Власть

Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза

Текст: Владимир Кузьмин
Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной, считает мэр города Сергей Собянин. За последнюю неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14 процентов и на 10 процентов - количество госпитализаций.

"Очевидно, продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный", - констатировал столичный градоначальник на президиуме координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. В медучреждениях заполнено 12,5 тысячи профильных коек.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Путин поручил дать россиянам выходные для прохождения вакцинации от COVID

Москва наращивает тестирование на коронавирус. Количество ПЦР-тестов в сутки доходит до 90 тысяч. Высокую эффективность, по словам Собянина, показал эксперимент по экспресс-тестированию в торговых центрах и на транспортных узлах. "Выявляемость такого рода экспресс-тестирования - около 4-5 процентов. Это высокий объем выявляемости. Поэтому с пятницы мы увеличим количество таких центров до 50", - сообщил он.

Вакцинация в столице в последнее время увеличилась в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа, отметил Собянин. Город будет наращивать мощности пунктов вакцинации, чтобы минимизировать возможные очереди.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза
Захарова: Слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании РФ недопустимы
Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать