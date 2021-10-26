Средний размер потребительского кредита в России за год вырос на 27,7%

Средний размер потребительского кредита в третьем квартале 2021 года вырос на 27,7% в годовом выражении (к третьему кварталу 2020 года). Теперь этот показатель составляет 270,9 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с предыдущим кварталом "средний чек" в потребительском кредитовании снизился на 3,7%. Так, во втором квартале 2021 года он составлял 281,2 тысячи рублей.

По данным НБКИ, наибольшее снижение зафиксировано в Татарстане (-11%), Башкирии (-9%) и Нижегородской области (-8,9%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последний год средний размер потребительского кредита рос постоянно, а пик этого роста пришелся на второй квартал 2021 года. Сейчас этот показатель немного снизился, что позволяет говорить о стабилизации ситуации.

Эксперты отмечают также, что средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика в сентябре составил 628 баллов (минимальное значение - 300, максимальное - 850).

Алексей Волков отмечает, что ПКР остается определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах. Особенно это заметно в ситуации с крупными кредитами - более 300 тысяч рублей. "Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на достаточно высоком уровне - 650 баллов и более", - отметил Волков.