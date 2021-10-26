Старейшую газету Чили обвинили в "оправдании нацизма"

Главная консервативная ежедневная газета Чили El Mercurio была обвинена в "оправдании нацизма" и фальсификации истории. Это произошло после публикации в воскресенье иллюстрированной статьи, посвященной жизни немецкого военного преступника Германа Геринга.

После выхода статьи посольство Германии в Сантьяго выразило обеспокоенность данным фактом, подчеркнув многочисленные преступления Геринга. "Мы хотим прояснить кое-что: этот человек совершил преступления в области прав человека и был одним из столпов нацистского режима", - написало посольство в Twitter. В заявлении отмечется, что нет причин, чтобы оправдать или преуменьшить, морально или политически, его ужасающую роль во время правления нацистского режима и Холокоста.

Организация еврейской общины Чили считает статью "неприемлемой", назвав ее "извинением за нацизм". В ответ издание в понедельник заявило, что "глубоко сожалеет" о том, что публикация была истолкована так.

Геринг, основавший секретную полицию гестапо в 1933 году, был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности на Нюрнбергском процессе в 1946 году, где был приговорен к смертной казни.