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26.10.2021 17:08
Рубрика: Общество

Стартовал Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей

Текст: Мария Набиркина

Открыта регистрация на конкурс Минобрнауки для молодых технологических предпринимателей. Заявки на конкурс, который организуется при поддержке Фонда "Сколково", принимаются до 10 ноября.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Отбор конкурсантов пройдет по 7 направлениям, связанным с цифровыми технологиями, ресурсосберегающей энергетикой, персонализированной медициной, производством безопасных и качественных продуктов питания и т. п.

Будет 2 этапа. Первый пройдет с 29 октября по 4 декабря в дистанционном формате: участники будут учиться всему, что связано с развитием проекта от идеи до стартапа и получат рекомендации по доработке собственных проектов от наставников и экспертов.

На втором этапе лучшие получат возможность представить свои проекты экспертному жюри. С 5 по 8 декабря запланирована очная программа в Инновационном центре "Сколково", если позволит эпидемиологическая ситуация. Три лучших проекта примут участие в VIII Ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо" в декабре этого года.

-Технологические предприниматели - особого типа люди, способные превратить идею в продукт, - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Нужно дать возможность молодым, энергичным и талантливым студентам и выпускникам российских вузов проявить себя. Не только работать по специальности, но и создать рабочие места для тех, кто учится рядом, и для тех, с кем они взаимодействуют в регион.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 ноября на сайте.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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