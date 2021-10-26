Стартовал Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей

Открыта регистрация на конкурс Минобрнауки для молодых технологических предпринимателей. Заявки на конкурс, который организуется при поддержке Фонда "Сколково", принимаются до 10 ноября.

Отбор конкурсантов пройдет по 7 направлениям, связанным с цифровыми технологиями, ресурсосберегающей энергетикой, персонализированной медициной, производством безопасных и качественных продуктов питания и т. п.

Будет 2 этапа. Первый пройдет с 29 октября по 4 декабря в дистанционном формате: участники будут учиться всему, что связано с развитием проекта от идеи до стартапа и получат рекомендации по доработке собственных проектов от наставников и экспертов.

На втором этапе лучшие получат возможность представить свои проекты экспертному жюри. С 5 по 8 декабря запланирована очная программа в Инновационном центре "Сколково", если позволит эпидемиологическая ситуация. Три лучших проекта примут участие в VIII Ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо" в декабре этого года.

-Технологические предприниматели - особого типа люди, способные превратить идею в продукт, - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Нужно дать возможность молодым, энергичным и талантливым студентам и выпускникам российских вузов проявить себя. Не только работать по специальности, но и создать рабочие места для тех, кто учится рядом, и для тех, с кем они взаимодействуют в регион.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 ноября на сайте.