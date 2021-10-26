Терапевт раскрыла разницу в приеме жирорастворимых и водорастворимых витаминов

Витамины и микроэлементы - это питательные вещества, необходимые организму в малых дозах для ряда жизненно важных функций. Они синтезируются в организме в небольшом количестве или не производятся вообще, поэтому их необходимо получать с пищей. К чему приводит недостаток витаминов и как правильно его восполнить, чтобы сохранить здоровье, "Российской газете" рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

"Витамины - это органические вещества, которые традиционно делят на водо- и жирорастворимые. В организме человека 13 витаминов: четыре жирорастворимых (A, D, E и K) и девять водорастворимых (восемь витаминов группы B и витамин C), - рассказала профессор Драпкина. - Водорастворимые витамины легко растворяются в воде и легко выводятся из организма, поэтому очень важно их постоянное потребление. Жирорастворимые витамины всасываются через пищеварительный тракт с помощью жиров. При избыточном поступлении они могут накапливаться в организме, что приводит к опасному состоянию - гипервитаминозу".

Существует ряд дефицитных состояний, с которыми современный человек сталкивается наиболее часто, - отмечает эксперт. Драпкина перечислила основные проблемы, которые могут быть связаны с недостатком витаминов, и назвала основные источники их получения.

Дефицит витамина D

Витамин D участвует практически в каждом жизненном процессе. Он вырабатывается в коже под действием солнечного света. Люди, живущие далеко от экватора, скорее всего будут испытывать дефицит витамина D, если не получают его в достаточном количестве из пищи. Симптомы недостатка витамина D выражены неярко и могут развиваться в течение долгого времени. У детей недостаток витамина D вызывает задержку роста и искривление костей, а у взрослых - мышечную слабость, хрупкость костей, снижение иммунитета и нарушения психического здоровья.

Лучшие источники витамина D - рыбий жир и жирная рыба, яйца, субпродукты.

Дефицит витамина B12

Витамин B12, также известный как кобаламин, необходим для кроветворения и нормальной работы нервной системы. Он содержится в продуктах животного происхождения и в некоторых видах морских водорослей. Исследования показывают, что до 80-90% вегетарианцев и веганов подвержены дефициту витамина B12. Пожилые люди и лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также страдают от недостатка этого витамина из-за его пониженного усвоения. Дефицит витамина B12 проявляется в виде усталости, вялости, трудности при ходьбе, депрессии, ухудшения памяти, головных болей и бледности кожи. В тяжелых случаях могут наблюдаться симптомы психических расстройств - нервное возбуждение, бред, галлюцинации.

Пищевыми источниками витамина B12 являются морепродукты, мясо, печень, яйца и молоко. Поскольку это водорастворимый витамин, о передозировке можно не беспокоиться - при избыточном поступлении он легко выводится из организма.

Дефицит витамина А

Витамин А - жирорастворимый витамин, участвующий в росте и развитии, поддержании иммунной системы и полноценного зрения. А его недостаток ведет к снижению иммунитета и порокам развития плода у беременных.

Человек получает витамин А в двух формах. Ретинол содержится в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе, печени, птице и молочных продуктах. Провитамин А (в основном бета-каротин) содержится в растительных продуктах, особенно желто-оранжевых цветов - моркови, тыкве, сладком картофеле, а также брокколи, белокочанной капусте, шпинате и болгарском перце.

Большое количество ретинола может стать токсичным. Что касается провитамина А, избыточное его потребление может привести к легкому желтому окрашиванию кожи, но это не опасно для человека.

"Лучший способ предотвратить дефицит витаминов и микроэлементов - придерживаться сбалансированного рациона с богатыми питательными веществами продуктами, - советует Оксана Драпкина. - Но в некоторых случаях требуется применение диетических добавок и лекарственных препаратов. Тем не менее, не нужно заниматься самолечением, покупая витаминные и минеральные добавки по совету знакомых или следуя рекламе. Перед приемом любого препарата необходима консультация с врачом, и, возможно, сдача анализов. Помните, что переизбыток любого вещества не менее опасен, чем его недостаток".