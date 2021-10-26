Топ-5 рисков на фондовом рынке

Сегодня у инвесторов есть много способов вложить свои деньги, и они могут выбрать уровень риска, который они готовы принять.

Можно снизить риск (и потенциальную прибыль) с такими инвестициями, как облигации, паи ПИФ или ETF. Можно вкладываться в более рисковые активы. Либо можно сделать всего понемногу, диверсифицируя портфель, чтобы он был успешным при любых обстоятельствах.

Лучшее, что может сделать инвестор - это знать риски, прежде чем покупать. О самых главных рисках "РГ" рассказала генеральный директор PERAMO Invest Ольга Мещерякова:

Рыночный риск

Доходность инвестирования на любом горизонте зависит от точки входа и выхода в тот или иной инструмент. Даже стабильно растущие акции, например, "Газпрома", подвержены взлетам и падениям. Так, 4 октября бумаги взлетели до исторического максимума 369, 62 рубля на фоне кризиса в Европе, а уже через несколько дней рухнули вслед за ценами на газ.

Геополитический риск

Политические и экономические санкции в отношении компаний могут негативно влиять на их ценные бумаги.

Валютный риск

Рубль сейчас находится в затяжной стадии укрепления - с февраля 2020 года он "подрос" на 10% по отношению к доллару США. При этом дорожает и нефть (на 60% с начала года), котировки которой обычно поддерживают российскую валюту. Но это не будет продолжаться вечно. До конца года рубль, по нашим оценкам, придет к равновесной цене 72-74 за доллар.

Инфляционный риск

Мировая инфляция, по заявлениям МВФ, достигнет пика в последние месяцы 2021 года и вернется к допандемийному уровню в середине 2022 года. Причины - в резком росте цен на жилье и на продовольствие (на 40% с начала пандемии), недостатке мощностей и так далее.

России не удалось избежать влияния мирового тренда. По итогам сентября инфляция в стране выросла до 7,4%, а к декабрю она может вдвое перекрыть целевой показатель ЦБ в 4%.

Риск изменения процентной ставки

Центробанки США и Европы готовятся к изъятию с рынка ликвидности и ужесточению монетарной политики. А российский регулятор перешел к повышению ставки много раньше: уже в конце марта. За 7 месяцев ЦБ поднял ставку на 3,0 п.п. до 7,5 %. И скорее всего это еще не предел, до конца года ожидаем повышение не выше 8,0 %