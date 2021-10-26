Три консервативных округа в штате Мэриленд собрались в состав другого штата

Три округа на западе американского штата Мэриленд решили, что дальше им не по пути с остальной частью этого региона. Представители-республиканцы этих округов в местном заксобрании написали письмо властям соседнего штата Западная Вирджиния с запросом на вхождение в его состав. По словам авторов документа, преимущественно сельское население их округов сыто по горло либерализмом властей Мэриленда и считает, что у него гораздо больше общего с соседями из консервативной Западной Вирджинии. Поэтому, уверены депутаты, предложенное ими решение будет "взаимно выгодным для обоих штатов и для местных жителей".

Речь о трех округах (Аллегейни, Вашингтон, Гарретт), которые на карте выглядят как аппендикс в северо-западной части Мэриленда. Эти районы в горном хребте Аппалачи выделяются как в географическом плане от основной равнинной части штата, так и в демографическом - доля белого населения в них заметно выше, чем в среднем по Мэриленду. Аппендикс зажат с юга Западной Вирджинией, а с севера - Пенсильванией, и в силу географии и демографии у местного населения образ жизни и взгляды ближе к соседям из этих регионов. Идеи об отделении зреют тут не один год, поскольку местные жители чувствуют себя в Мэриленде чужаками, которых попросту игнорируют. "Мы последний округ, который получает какие-либо преимущества от штата, будь то деньги, дороги или любая другая поддержка", - цитирует The New York Times жителя округа Гарретт.

Но разногласия у местных с центром буквально во всем. Консерваторам не нравится ужесточение регулирования властями штата, требования носить маски из-за пандемии, новые веяния в преподавании межрасовых отношений в школах. У них противоположные взгляды на вопросы ношения оружия и ограничения на аборты. Голосуют, соответственно, тоже по-разному: в 2020 году периферия штата обеими руками поддержала Дональда Трампа и республиканцев, а центральные и более населенные районы - Джозефа Байдена и демократов.

Такой локальный сепаратизм - продолжение глубокой поляризации всей Америки, две части которой явно пока не готовы слышать друг друга и скорее хотят жить отдельно, каждая по своим законам. Поэтому подобные идеи вспыхивают в США то тут, то там. Например, в мае жители пяти округов на востоке штата Орегон проголосовали (в форме опроса) за перемещение в состав соседнего штата Айдахо. Аналогичные настроения царят на севере Калифорнии. Картина примерно одинаковая - тон в этих штатах задают демократы, пользующиеся поддержкой большинства в густонаселенных городах, а электорат республиканцев на периферии штата чувствует себя забытым и стремится к более консервативным соседям. Жители юга Орегона и их соседи на севере Калифорнии даже высказывали идею создания собственного штата под названием Джефферсон.

Хотя процесс этот политически трудно осуществим, на бумаге он существует. Согласно конституции США для изменений в границах штатов необходимо согласие тех регионов, которых это затрагивает, а также федерального конгресса. Конечно, по большей части штаты не стремятся отдавать часть своей территории, поэтому пока такие проекты остаются на словах.

Имеющие большинство в заксобрании Мэриленда демократы категорически отвергли идею трех округов, назвав ее "политическим трюкачеством". Но губернатор-республиканец Западной Вирджинии Джим Джастис считает, что ничего несбыточного в этой инициативе нет. К слову, сама Западная Вирджиния несколько десятилетий после формирования США была частью штата Вирджиния, а самостоятельность обрела только 1863 году. Джастис признает, что "шансы, наверное, невысоки", а взбунтовавшимся жителям Мэриленда "придется плыть против течения", но он уверен: "Путь есть". Он призвал законодателей Мэриленда выйти за стандартные рамки и подумать о том, что желающие отделиться консервативные округа "как заноза" для их планов "удариться в махровый либерализм". "Я скажу - отпустите их! Западная Вирджиния примет всех!" - заключил губернатор и даже выразил готовность выплачивать соседям компенсацию в случае присоединения округов.