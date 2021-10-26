Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке

Власти Турции смогут еще два года использовать свою армию в операциях на территории Сирии и Ирака. Как передает агентство Anadolu, продление мандата поддержали депутаты парламента.

Стоит отметить, что разрешение впервые было выдано сразу на два года, прежде парламентарии соглашались продлевать мандат лишь на год. Этот вопрос поднимался ежегодно с 2015 года (само разрешение на использование национальных вооруженных сил в Сирии и Ираке было дано в октябре 2014-го).

Как отмечалось в обращении президента Реждепа Тайипа Эрдогана к депутатам, риски и угрозы, связанные с конфликтами у южных сухопутных границ Турции, "продолжают расти", присутствие там террористических групп представляет прямую угрозу не только национальной безопасности, но также региональному миру и стабильности.

Решение о продлении мандата поддержали депутаты от правящей в Турции Партии справедливости и развития, а также Партии национального движения и Партии добродетели, против выступили Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов.