Новости

Умер актер Николай Ларионов 18:10
Брендан Фрейзер сыграет Светлячка в фильме о Бэтгёрл 18:01
Появился трейлер второго сезона аниме по Dota 17:50
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Netflix не заплатит бонусы режиссеру "Игры в кальмара" 17:20

У режиссера "Игры в кальмара" из-за стресса на съемках выпало 6 зубов

Новости
    26.10.2021, 17:49
Текст:   Богдан Бобров
Фото: KinoPoisk Фото: KinoPoisk
Фото: KinoPoisk

Сериал "Игра в кальмара" оказался не только захватывающим триллером для зрителей, но также сжег много нервных клеток создателям на съемочной площадке.

Фото: kinopoisk.ru
Netflix не заплатит бонусы режиссеру "Игры в кальмара"

Режиссер шоу Хван Дон Хёк в интервью The Guardian рассказал, что из-за постоянного стресса и переживаний во время производственного процесса в общей сложности потерял шесть зубов.

"Это было физически, морально и эмоционально истощающим", - признался постановщик.

По его словам, новые идеи приходили к нему прямо в разгар съемок, поэтому он по несколько раз отсматривал получившийся материал, после чего вносились изменения в сценарий, и сцены снимались заново.

В итоге все труды и старания оправдались - "Игра в кальмара" смогла стать самым популярным сериалом на Netflix.

Новости

Видео: Филипп Киркоров и Dava "сыграли в кальмара" 16:45
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Раскрыто происхождение черного костюма Человека-паука Тома Холланда 16:10
Фото: Татьяна Маслани на съемках сериала "Женщина-Халк" Marvel 15:19
⧣ сериалы
Фото: REUTERS
Умер композитор Удо Циммерманн 14:27
Фото: братья Андреасян объявили о запуске сразу нескольких проектов 09:09
Netflix анонсировал фильм по сериалу "Последнее королевство" 08:45
⧣ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 25.10.2021
Российский Netflix показал трейлер своих премьер ноября 25.10.2021
ВЦИОМ: Больше половины россиян не знают, что такое "Игра в кальмара" 25.10.2021
⧣ Южная Корея
Фото: youtube.com/ Apple TV
Появился трейлер южнокорейского сериала "Доктор Брейн" 25.10.2021
Вышел трейлер сериала по фэнтези-эпосу "Колесо времени" 25.10.2021
К "Игре в кальмара" сделали заставку в стиле аниме 21.10.2021