У режиссера "Игры в кальмара" из-за стресса на съемках выпало 6 зубов

Сериал "Игра в кальмара" оказался не только захватывающим триллером для зрителей, но также сжег много нервных клеток создателям на съемочной площадке.

Режиссер шоу Хван Дон Хёк в интервью The Guardian рассказал, что из-за постоянного стресса и переживаний во время производственного процесса в общей сложности потерял шесть зубов.

"Это было физически, морально и эмоционально истощающим", - признался постановщик.

По его словам, новые идеи приходили к нему прямо в разгар съемок, поэтому он по несколько раз отсматривал получившийся материал, после чего вносились изменения в сценарий, и сцены снимались заново.

В итоге все труды и старания оправдались - "Игра в кальмара" смогла стать самым популярным сериалом на Netflix.