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26.10.2021 12:10
Рубрика: Общество

Ученые: "Спутник V" безопасен для пациентов с искусственной почкой

Текст: Нина Егоршева

Вакцина "Спутник V" успешно формирует иммунитет от COVID-19 у пациентов, подключенных к искусственной почке и не вызывает опасных побочных эффектов. К такому выводу пришли аргентинские медики, результаты их исследований опубликованы в статье электронной библиотеки medRxiv.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Наблюдения показали, что вакцина "Спутник V" крайне редко вызывала негативные побочные эффекты и успешно формировала иммунитет к коронавирусу среди пациентов, проходивших процедуру гемодиализа. Это говорит о том, что "Спутник V" можно успешно применять для защиты данной уязвимой группы населения", - отмечается в статье, передает ТАСС.

Сообщается, что в эксперименте приняли участие почти тысяча человек, страдающих от заболеваний почек. Все они получили одну или две дозы прививки. Последующие наблюдения показали, что российская вакцина безопасна для пациентов. Имевшиеся негативные последствия от вакцинации в большинстве случае представляли собой боль в месте укола или повышенную температуру на следующий день после ввода вакцины. В последствии антитела к коронавирусу были обнаружены в крови у 98% пациентов, получивших обе дозы вакцины, что говорит о высокой иммуногенности "Спутника V" для хронических почечных больных, отмечают эксперты.

Ранее было объявлено, что в Москве больных коронавирусом будут лечить по новой технологии. Применяться она будет на ранней стадии болезни для пациентов из групп повышенного риска, состояние которых не требует госпитализации. Речь об использовании моноклональных антител до окончательного выздоровления в специализированных дневных стационарах.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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