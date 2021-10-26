Ученые заявили о "смерти" штамма гриппа во время пандемии COVID-19

Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Штамм гриппа В/Yamagata полностью исчез во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в материале Medical Xpress, авторы которого ссылаются на исследование австралийских ученых.

Ранее штамм В/Yamagata был одним из четырех, регулярно включаемых в ежегодные прививки от гриппа. При этом ученые заявили, что что с марта 2020 года в мире не было зафиксировано ни одного случаях заражения этим вариантом.

При этом, как оговариваются специалисты, ученым известен 31 предполагаемый случай заражения B/Yamagata, однако эти вирусы не были секвенированы, чтобы определить, действительно ли речь идет о данном штамме.

B/Yamagata всегда считался менее заразным, чем другие штаммы гриппа. Кроме того, этот штамм крайне медленно мутирует - вакцина от него не менялась с 2015 года.

Сейчас структура противогриппозной вакцины включает четыре варианта вируса: A/H3N2 (Гонконг), A/H1N1 (свиной), B/Виктория и B/Yamagata. Наиболее заразными считаются штаммы группы А.