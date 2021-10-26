Угрожают ли миру проблемы с продовольствием из-за высоких цен на газ

Новости

Участок метро между станциями "Хорошевская" и "Мневники" закроют 13:31
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу 13:20
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна 13:12
Израильские летчики отрабатывают действия против российских систем ПВО 13:11
В Ессентуках реабилитацию после COVID-19 прошли 1 122 человека 13:08
Власти Дагестана выделили 3,6 млн рублей пострадавшим в ДТП в Калмыкии 13:07
Апелляционный суд Амстердама решил отдать скифское золото Украине 13:00
Избитая польскими силовиками беженка потеряла ребенка 12:36
В Госдуме оценили предложение о тратах маткапитала на детские товары 12:24
Трутнев поручил снизить давление на бизнес в трех регионах Дальнего Востока 12:20
Армия США пересмотрит стандарты роста и веса солдат 12:19
Ученые: "Спутник V" безопасен для пациентов с искусственной почкой 12:10
Средний размер потребительского кредита в России за год вырос на 27,7% 12:08
Экологический оператор назвал 30 перспективных профессий 12:00
Оперштаб: в Москве выявлено 6074 новых случая COVID-19 11:59
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 11:45
Глава НАО обозначил план работы округа в качестве председателя БРС 11:43
В Подмосковье и Санкт-Петербурге полиция ликвидировала подпольные казино 11:40
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры 11:28
Следователи выдвинули две версии взрыва газа в Челнах 11:24
Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 11:23
ВЦИОМ: Россияне назвали лучших исполнителей 11:21
АТОР: Цены на путевки в нерабочие дни выросли до 30% 11:14
Лавров: Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере 11:12
Японская принцесса Мако лишилась привилегий после замужества 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 12:32
Рубрика: Экономика

Угрожают ли миру проблемы с продовольствием из-за высоких цен на газ

Текст: Сергей Тихонов
Мировой рост цен на газ привел к резкому подорожанию минеральных удобрений для сельского хозяйства. В их себестоимости доля энергии (природного газа) составляет, по данным Европейской ассоциации производителей удобрений (Fertilizers Europe), до 80%, и затраты сейчас растут вместе с котировками голубого топлива.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но подорожание лишь часть проблемы, на рынке всерьез возник риск дефицита удобрений. А их нехватка - это снижение урожая зерновых, кукурузы, картофеля и прочих культур. Дефицит не должен коснуться российского рынка, мы единственная страна в мире, на 100% обеспечивающая себя удобрениями. Наши мощности по их производству избыточны, а стоимость газа для оптовых потребителей не превышает 75 долларов за тысячу кубометров. Но рост мировых цен на удобрения может вызвать их подорожание в России, как уже было с бензином и металлами.

Производители минудобрений продлят режим сдерживания цен до конца года

В Европе снизили выпуск продукции или вовсе приостановили работу более десятка крупнейших заводов по производству удобрений и компонентов для их изготовления. Причем началось это еще при ценах на газ около 800 долларов за тысячу кубометров в начале осени, а сейчас они выше 1000 долларов. "На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% мощностей по производству аммиака - это очень высокий уровень", - сообщил 20 октября вице-премьер Александр Новак.

Аммиак используется для производства самых распространенных и дешевых азотных удобрений. На европейском рынке они занимают около 65%. Цена на них уже превысила 800-1000 долларов за тонну.

На востоке дела не лучше, один из крупнейших экспортеров удобрений - Китай - стал сокращать поставки за границу еще летом, а сейчас и вовсе намеревается ограничить экспорт фосфорных удобрений до середины следующего года. Причем делает это Китай, несмотря на удачную мировую конъюнктуру. В США ситуация не такая напряженная, но цены на удобрения также взлетели до рекордного уровня 2012 года - рост с начала года на 80-90%.

Дефицит удобрений и заоблачные цены на них приведут к подорожанию продуктов, а для аграрных стран возникает угроза неурожая. Понятно, что едва ли с перебоями поставок продуктов или сложностями с пополнением бюджета столкнутся США, Великобритания, Франция или Германия. Больше всего пострадают небогатые страны и экспортеры сельскохозяйственной продукции. Например, Украина, где об остановке работы сообщили уже два завода по производству удобрений.

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Заморозят ли тарифы на газ страны Европы вслед за Францией

У России же появляется шанс увеличить экспорт и заработать на высоких ценах. Российские мощности по производству удобрений в значительной степени ориентированы именно на экспорт, поясняет аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его словам, возможность увеличить поставки за границу по высоким ценам быстрее оправдает капитальные затраты на расширение производства аммиака и карбамида, сделанные российскими предприятиями в предыдущие годы в расчете на рост рынка, и позволит сдерживать рост цен в нашей стране без больших потерь для финансовых результатов.

По мнению Калачева, рост цен в Европе и Азии может транслироваться и на наш внутренний рынок, но российские производители понимают, чем это чревато для продовольственной безопасности.

Как отметил ведущий эксперт рабочей группы Foodnet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный, отрасль находится на контроле у органов власти и у них хватает рычагов для мягкого урегулирования, так как производители минеральных удобрений во многом зависимы от допуска к тем самым сырьевым и инфраструктурным ресурсам.

Например, в начале октября крупнейшие отечественные производители минеральных удобрений сами решили продлить режим сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года, чтобы аграрии имели возможность подготовиться к весенним полевым работам. А сейчас ведутся переговоры о его продлении на весеннюю посевную 2022 года. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), дефицита минеральных удобрений в стране нет и не предвидится. Заявленная Минсельхозом потребность российских аграриев в минеральных удобрениях на весь 2021 год закрыта уже на 95%, и по состоянию на середину октября российский АПК обеспечен минеральными удобрениями на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но такое преимущество дает конкурентам возможность обвинять российских экспортеров в субсидировании производства со стороны государства и добиваться от собственных правительств обложения этой продукции компенсационными пошлинами, считает Калачев. В июне 2020 года американская компания Mosaic добилась введения компенсационной пошлины на фосфорные удобрения, импортируемые в США из Марокко и России. Для продукции компании "Апатит", входящей в группу "ФосАгро", в итоге была установлена пошлина на уровне 9,19%.

Правда, при дефиците удобрений и росте цен на них сомнительно, чтобы, например, в Европе начали вводить пошлины против российских производителей. Это только усугубит непростую ситуацию. На традиционно наших рынках российские производители смогут увеличить свою долю рынка, считает Чарный. На сколько - пока сказать сложно. Здесь переплетено и противостояние по вопросам запуска "Северного потока-2", и погодные факторы. Такая неизвестность раскачивает рынок, лишает его стабильности, уточняет эксперт.

Экспортные цены на пшеницу побили девятилетний рекорд

Но у производителей отечественных минеральных удобрений есть козырь в рукаве. С начала 2022 года Евросоюз вводит запрет импорта удобрений с содержанием кадмия (тяжелый, канцерогенный металл) выше 60 мг на килограмм. Его много в удобрениях, производимых в странах Африки, которые пока являются главными поставщиками Евросоюза. В России же почти нулевое содержание кадмия в выпускаемой продукции. По оценкам начала 2021 года, только это решение ЕС позволит увеличить экспорт удобрений в Европу из нашей страны на 500-700 тыс. тонн (около 10% от объемов экспорта в ЕС).

Напоследок стоит напомнить, что цены на газ и электричество влияют на стоимость продовольственных товаров не только через удобрения. Большие энергетические затраты нужны для производства сахара из сахарной свеклы, сушки зерна в элеваторах, отопления теплиц, работы инкубаторов, обогрева (и охлаждения) коровников и птицефабрик.

Экономика Товары и цены Экономика Макроэкономика

Главное сегодня

Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Захарова: Слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании РФ недопустимы
Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления
За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу
Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию