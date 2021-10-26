Новости

Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 19:43
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 19:02
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Аналитики: Трафик портала "Госуслуги" вырос на 40% в прошедшие выходные 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 17:53
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей 17:20
Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение 17:16
В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 19:04
Рубрика: Происшествия

Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей

Текст: Владимир Баршев

Украина выдала России Игоря Шитого, объявленного в международный розыск. Житель города Клинцы Брянской области обвиняется в присвоении мошенническим путем 29 миллионов рублей, положенных пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба МВД России.

Фото: Следственный комитет РФ
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника

Экстрадиция состоялась в пограничном пункте пропуска "Гоптовка-Нехотеевка". Следствием установлено, что в 2009 году он вместе с другими подельниками разработал схему по выводу бюджетных денег. Они вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и за них получали эти деньги. В результате были присвоены положенные нуждающимся выплаты из бюджета на сумму 29 миллионов рублей.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы), было возбуждено в 2012 году. Но Игорь Шитый скрылся от следствия на территории Украины, где проживает его родственник. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

В результате оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый задержан и передан представителям российских правоохранительных органов.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

Главное сегодня

Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии