Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей

Украина выдала России Игоря Шитого, объявленного в международный розыск. Житель города Клинцы Брянской области обвиняется в присвоении мошенническим путем 29 миллионов рублей, положенных пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба МВД России.

Экстрадиция состоялась в пограничном пункте пропуска "Гоптовка-Нехотеевка". Следствием установлено, что в 2009 году он вместе с другими подельниками разработал схему по выводу бюджетных денег. Они вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и за них получали эти деньги. В результате были присвоены положенные нуждающимся выплаты из бюджета на сумму 29 миллионов рублей.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы), было возбуждено в 2012 году. Но Игорь Шитый скрылся от следствия на территории Украины, где проживает его родственник. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

В результате оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый задержан и передан представителям российских правоохранительных органов.