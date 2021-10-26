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Текст:   Владислав Куликов 
22:40 26.10.2021
Российская газета - Неделя № 246(8597)

Упрощен порядок присоединения садовых участков к электрическим сетям

Правительство России внесло изменения в правила присоединения потребителей к электрическим сетям.
Теперь сетевая компания будет тянуть провода прямо до дачного участка. Фото: Витали Невар / ТАСС Теперь сетевая компания будет тянуть провода прямо до дачного участка. Фото: Витали Невар / ТАСС
Теперь сетевая компания будет тянуть провода прямо до дачного участка. Фото: Витали Невар / ТАСС

Новации упрощают порядок технологического присоединения садовых участков граждан к электрическим сетям.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Как поясняют эксперты, теперь владелец участка в садовом товариществе сможет сам подать заявку на подключение. Коммуникации будут подводить непосредственно к участку садовода, а не только до границ СНТ. Если гражданин сам договорился с энергетиками, то правление СНТ или ДНТ не вправе препятствовать прямому подключению и тем более не может требовать с человека платы.

Порядок касается граждан, подающих заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 кВт.

Также в документе уточняется норма о расчете платы за технологическое присоединение участков граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества. Тариф в размере не более 550 рублей в части расстояния не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства применяется исходя из измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта электрической сети.

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Как объясняют в минэнерго, заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ его участка.

Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них.

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