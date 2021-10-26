В Беловежской пуще началась подготовка к зимнему волшебству

Опадающая листва в урочищах Беловежской пущи и тающие вместе с ней страницы календаря можно считать самым верным симптомом приближающихся новогодних торжеств. А вместе с ними в памяти возникают размышления самого популярного в Беларуси Деда Мороза, которыми он поделился с "СОЮЗОМ" несколько лет назад. Прежде всего, он абсолютно уверен в том, что хотя желания у людей могут быть самые разные, но главное - "верить в чудо".

Фото: npbp.by

А еще добродушный бородач признался, что "сказка нужна больше взрослым, чем детям". Поскольку она окрыляет их чувства, поступки, "умение разделять радость, утешать близких людей в горестные минуты", - считает лесной волшебник, который уже 4 декабря приглашает в свое поместье на праздничное мероприятие "Беловежская сказка".

Двадцать один год оживают зимние торжества на тропинках местных лесных угодий, где Дедушка Мороз встречает гостей, читает и отвечает на присланные ему письма, поддерживает порядок в своих владениях. И хотя почтальоны из разных концов света порой жалуются, что они в последнее время, бывает, остаются не у дел, в отделении связи в Беловежской пуще, куда стекается переписка, белорусский затейник без работы не сидит ни дня. В течение года ему приходится прочитывать около сотни разноцветных посланий. А всего его почтовая сумка хранит более 20 тысяч писем, которые в его резиденцию присылают взрослые и дети.

Между прочим, несколько лет назад в поместье состоялась церемония открытия памятного знака Новому году. Он представляет из себя циферблат часов, а неподалеку аккуратно выстроились главные атрибуты Деда Мороза: валенки, посох, варежка и мешок с подарками, которые никогда не заканчиваются...

Кстати, в этом году гости праздника станут свидетелями приезда в волшебную усадьбу Снегурочки, Матушки Зимы и ее дочерей. Планируется и парад-алле оркестра Дедов Морозов в сопровождении сказочных героев, фаер-шоу, фестивали творчества и анимационных программ. А кульминацией станет церемония зажжения огней на новогодней елке.

Организаторы рукотворного чуда пояснили БЕЛТА, что фестиваль-конкурс анимационных программ получил название "Зубр своего дела". Его проводят для популяризации сказок и легенд Беларуси. В нем организаторы предлагают поучаствовать зимних сказочных персонажей.

К слову, белорусский бородач отправит приглашения и своим зарубежным коллегам. А фестиваль творчества "Огни зимы" соберет сольных исполнителей и самодеятельные коллективы, которые выступят со своей программой.

Старожилы Беловежской пущи пояснили, что в этом году уже приняли около 300 тысяч туристов. В том числе в поместье Деда Мороза побывали более 50 тысяч человек. Словом, именно здесь начинает свой путь и светлый праздник Нового года, отсюда огоньки новогодних елок разлетаются по всей Беларуси.