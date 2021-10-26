В чем обвиняется Facebook: главные претензии к компании

Например, публичные слова Цукерберга часто расходятся с содержимым внутренних документов компании. Например, в прошлом году глава соцсети заявлял, что компания удаляет 94% контента, содержащего ненависть к чему-либо. Но на деле удаляется всего 5% такого контента, следует из внутренних документов компании.

Facebook активно работает над максимальной вовлеченностью пользователей. Социальная сеть утверждает, что создает свои продукты не для того, чтобы люди тратили на них большую часть времени. Однако на деле это не так - Facebook никак не препятствует активному времяпрепровождению в социальной сети.

Кроме того, социальная сеть не в состоянии контролировать контент в большей части мира. Как утверждается в отчете за 2020 год, подавляющее большинство усилий по борьбе с дезинформацией на платформе были направлена на США - 84%. И лишь 16% - на остальной мир.