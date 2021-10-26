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26.10.2021 15:54
Рубрика: В мире

В Египте оценили риски затопления дельты Нила Средиземным морем

Текст: Константин Волков

Министр ирригации и водных ресурсов Египта Мохамед Абдель-Ати заявил, вступая в ходе Каирской недели воды 2021 (CWW), что в результате изменения климата треть дельты Нила, в которой проживает около половины населения Египта, может оказаться под водой. Об этом сообщает 26 октября египетское издание Al-Ahram.

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По словам министра, повышение уровня воды в Средиземном море угрожает затопить плодородные земли дельты, что приведет к роста уровня солености пресной воды.

Абдель-Ати также отметил, что Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund), созданный в рамках конвенции ООН об изменении климата, уже выделил Египту 32 миллиарда долларов на борьбу с возможным затоплением трети дельты Нила. Однако этой суммы не хватит для предотвращения угрозы.

Речь об опасности затопления дельты Нила идет не первое десятилетие. Климатологи предсказывают, что в будущем из этого района придется переселить порядка 6,1 миллиона человек, а 4,5 тысячи квадратных километров пахотных земель уйдут под воду. Для борьбы с затоплением возводятся песчаные дамбы, имитирующие дюны и укрепленные тростником. Уже построенные 10 процентов дамб хорошо зарекомендовали себя во время зимних штормов в декабре 2020 года.

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