В Германии возмутились угрозами в адрес России

Большой общественный резонанс вызвало заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности ядерного сдерживания России. Читатели журнала Der Spiegel считают, что это опасно в первую очередь для самой Германии, сообщает РИА Новости.

"Меня всегда удивляют разговоры о нападении России на западные страны. Вам не кажется, что создается искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса?" - полагает читатель WInfried.

"Если ХДС останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику", - говорит JuerGenredeTmit.

"Первый удар неизбежно повлечет за собой ответ и запустит цепную реакцию. Мы выглядим весьма устаревшими на фоне передовых российских ракетных технологий. Такие угрозы совершенно абсурдны. Мы готовы положить конец миру и оставляем за собой право быть в этом первыми", - иронизирует MrSpock.

Читатель JoergAhoi считает, что Крамп-Карренбауэр хочет втянуть Германию в ядерную войну с Россией.

"Евро и доллар падают, цены на газ и сырую нефть стремительно растут, поэтому НАТО чувствует себя в опасности. Единственное, что помогает, - это немного риторики времен холодной войны", - пришли к выводу читатели журнала.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Запад не исключает сценария ядерного сдерживания России.