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26.10.2021 19:52
Рубрика: Культура

В ГИМ открывается выставка о святом благоверном князе Александре Невском

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Год 800-летия Александра Невского продолжается выставкой в Государственном историческом музее. Она называется "Святой благоверный князь Александр Невский" и открывается 27 октября в Музее 1812 года, который расположен во внутреннем дворе бывшего здания Городской Думы - Музея Ленина.
Икона "Благоверный князь Александр Невский", XIX век, Санкт-Петербург. Располагается на крышке гробницы князя в Александро-Невской лавре. Фото: Александр Корольков Икона "Благоверный князь Александр Невский", XIX век, Санкт-Петербург. Располагается на крышке гробницы князя в Александро-Невской лавре. Фото: Александр Корольков
Икона "Благоверный князь Александр Невский", XIX век, Санкт-Петербург. Располагается на крышке гробницы князя в Александро-Невской лавре. Фото: Александр Корольков

"Мы исходили из того, что героическая, а порой и драматическая жизнь благоверного князя - это героический эпос в истории нашей страны, - объяснил выбор места директор ГИМ Алексей Левыкин на пресс-конференции в РИА Новости.

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Но главное - в Музее 1812 года расположен один из уникальнейших экспонатов ГИМ - фреска известного историческими полотнами художника Генриха Семирадского из храма Христа Спасителя, на которой изображен прием князем Александром Невским папских легатов. Ее невозможно приспособить для других экспозиций. "У нас огромное количество запросов на предоставление этой картины на всевозможные выставки, но ее размер и техника расположения делают невозможным передачу другим музеям и площадкам", - добавил директор.

По словам Левыкина, любой музей, который создавал исторические проекты, посвященные Невскому, испытывал большие сложности. "Очень мало свидетельств сохранила нам история об этих далеких временах, - признал он. - Причины этому разные, прежде всего та ситуация, в которой оказалась Русь в период татаро-монгольского нашествия, неоднократные войны, в которых в первую очередь страдали города, великокняжеские и церковные сокровища". Однако кое-что по-настоящему интересное все же осталось. И одним из "центр-пойнтов" директор музея назвал раннюю редакцию жития Александра в легендарной Новгородской летописи, которая хранится в Историческом музее.

Еще один из немногих памятников, о котором можно говорить, что он непосредственно связан с жизнью князя, - это так называемая свинцовая вислая печать, найденная археологами на территории Новгорода. На ней символически изображен и сам святой, и покровитель христианского воинства - Федор Стратилат. К слову, целый блок выставки посвящен археологическим экспонатам ГИМ, связанным с вооружением новгородцев и ордынцев.

Многочисленные экспозиции, которые уже прошли в этом юбилейном году, свидетельствуют: имя святого князя постоянно сопутствовало важнейшим событиям в истории России. А почитание его как государственного деятеля и святого начинается практически сразу после смерти: первое житие относится примерно к 1280 году.

С этим связан уникальный комплекс экспонатов - на выставке представлены разные иконографические образы Невского: самые старые иконы изображают его в монашеском одеянии, а начиная со времен Петра Первого появляются образы в доспехах.
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Интересно будет рассматривать витрины, посвященные событиям Великой Отечественной войны. "Уникальными я бы назвал группу орденов, причем не только советских, но и российских, - рассказал Алексей Левыкин. - Орден Александра Невского - это вторая по счету награда, которую хотел учредить Петр Великий - человек, возродивший возвышенное почитание образа князя, при нем святые мощи Невского были перенесены из Владимира в Александро-Невскую лавру".

Справка "РГ"

Алексей Левыкин сообщил, что ГИМ будет работать и в дни, объявленные как "нерабочие". Требования к посетителям: куар-код с выходом на прививку или отрицательный ПЦР-тест, обязательная маска. Со стороны музея будет осуществляться контроль потока экскурсантов.

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