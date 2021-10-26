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26.10.2021 12:24
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили предложение о тратах маткапитала на детские товары

Текст: Татьяна Замахина

Нельзя размывать значимость материнского капитала. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение разрешить одиноким родителям тратить данные средства на приобретение детских товаров.

Фото: iStock
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Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, отправив обращение главе Минтруда Антону Котякову.

Светлана Бессараб, комментируя эту тему RT, напомнила, что маткапитал дается однократно для улучшения качества жизни ребенка. "Как правило, родители стараются его использовать на более серьезные вещи,- считает она. - Например, на покупку квартиры или строительство собственного жилья".

А если семья нуждается, то получает пособие, которое и можно частично использовать на приобретение детских вещей, напомнила парламентарий.

Отметим, что Евгений Федоров в своем письме объяснил, что маткапитал можно использовать для приобретения недвижимости или оплаты образовательных услуг, однако семья может не нуждаться в покупке квартиры, а получать высшее образование есть возможность бесплатно, если ребенок поступит на бюджетное отделение.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Материнский капитал

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