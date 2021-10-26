В Китае от COVID-19 начнут прививать детей с трехлетнего возраста

В пяти провинциях Китая проведут эксперимент - от коронавируса SARS-CoV-2 начнут прививать детей в возрасте от 3 до 11 лет. Местных жителей уже предупредили о предстоящей вакцинации несовершеннолетних. Отказаться родители не смогут, сообщает Associated Press.

В КНР от COVID-19 уже привили 76 процентов населения, но власти придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу. По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки в стране выявили 35 инфицированных.

Летом в Китае начали прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет и старше. А в Камбодже и Чили препаратами Sinopharm и Sinovac вакцинировали детей от шести лет, напоминает агентство "Интерфакс".