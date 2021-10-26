В МИД России обеспокоены демонизацией сербского народа Боснии и Герцеговины

В российском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены неблагоприятной тенденцией развития внутриполитической обстановки в Боснии и Герцеговине (БиГ). "Как один из гарантов Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года рассчитываем на предметное обсуждение положения дел в этой стране в ходе запланированных на 2 ноября дебатов в Совете Безопасности ООН", - говорится в комментарии официального представителя МИД России.

"Спровоцированный безответственными действиями бывшего Высокого представителя Валентина Инцко новый виток межнациональной напряженности в стране принимает беспрецедентные масштабы, создает потенциальную угрозу стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом, - констатируется в заявлении. - Со своей стороны подчеркиваем категорическую неприемлемость и отчетливый антидейтонский характер политики по демонизации сербского народа Боснии и Герцеговины, которую с упорством, достойным лучшего применения, проводят определенные внутрибоснийские и внешние силы. Считаем необходимым предупредить, что подобного рода провокационная линия чревата самыми негативными последствиями, ответственность за которые ляжет исключительно на плечи ее авторов. В сфере международных отношений угрозы применения односторонних санкций противоправны и недостойны".

На Смоленской площади напоминают, что "Дейтон - это равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями, закрепленными в Мирном соглашении, - отмечается в комментарии. - Необходим конструктивный диалог по всем актуальным вопросам внутриполитической повестки, в том числе по тематике реформы избирательного законодательства. Исходим из того, что соответствующий алгоритм должен быть выработан внутри Боснии и Герцеговины в соответствии с чаяниями ее народов, которым нужно обеспечить адекватную легитимную представленность на всех уровнях власти в соответствии с дейтонской логикой. Навязывание рецептов извне позитивного эффекта иметь не может".

В МИД России призывают немедленно прекратить деструктивное вмешательство во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины. "Стремление использовать механизм Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения для решения не относящихся к Дейтону вопросов наносит очевидный ущерб этому многостороннему институту, который в последнее время был в значительной степени дискредитирован нарушениями практики консенсуса в его деятельности", - считают дипломаты.