Новости

Бразилия протестирует ядерную силовую установку для своей подлодки 07:05
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19 07:03
В МИД России обеспокоены демонизацией сербского народа Боснии и Герцеговины 06:56
Самолеты из Москвы и Новосибирска отправили в Хабаровск из-за тумана 06:47
Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября 06:23
Во Владивостоке эвакуировали 70 человек из-за пожара на рынке 05:43
Диетолог Бердов рассказал, как не набрать вес в период холодов 05:40
На Соломоновых Островах взорвалась бомба времен Второй мировой войны 05:32
Диетологи назвали лучшие напитки для похудения на завтрак 05:05
Старейшую газету Чили обвинили в "оправдании нацизма" 04:58
Жители Приамурья нарушили антиковидные требования 04:50
Два судна с продовольствием отправились из Владивостока на Чукотку 04:46
В США опубликованы обновленные правила въезда в страну 04:40
Из Хабаровска впервые открылись прямые рейсы в Египет 04:18
В Приморье уволили врача за выдачу фальшивых документов о вакцинации 04:05
Корабль "Прогресс" доставит на МКС фрукты, консервы и кетчуп 03:43
Врач Билибок оценил шансы заразиться "дельта"-штаммом коронавируса 03:25
Роспотребнадзор: Большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2 03:18
Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать Facebook 02:59
Жертвами стрельбы в торговом центре Айдахо стали два человека 02:47
Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности 01:45
Специалист сравнил экспресс-тесты на SARS-CoV-2 и ПЦР-тестирование 01:30
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе 00:53
В Москве растет доля пустующих магазинов 00:24
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 06:56
Рубрика: Власть

В МИД России обеспокоены демонизацией сербского народа Боснии и Герцеговины

Текст: Александр Борисов
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В российском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены неблагоприятной тенденцией развития внутриполитической обстановки в Боснии и Герцеговине (БиГ). "Как один из гарантов Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года рассчитываем на предметное обсуждение положения дел в этой стране в ходе запланированных на 2 ноября дебатов в Совете Безопасности ООН", - говорится в комментарии официального представителя МИД России.

Фото: Александр Борисов
Российский эксперт развеял западные мифы о боснийской войне

"Спровоцированный безответственными действиями бывшего Высокого представителя Валентина Инцко новый виток межнациональной напряженности в стране принимает беспрецедентные масштабы, создает потенциальную угрозу стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом, - констатируется в заявлении. - Со своей стороны подчеркиваем категорическую неприемлемость и отчетливый антидейтонский характер политики по демонизации сербского народа Боснии и Герцеговины, которую с упорством, достойным лучшего применения, проводят определенные внутрибоснийские и внешние силы. Считаем необходимым предупредить, что подобного рода провокационная линия чревата самыми негативными последствиями, ответственность за которые ляжет исключительно на плечи ее авторов. В сфере международных отношений угрозы применения односторонних санкций противоправны и недостойны".

На Смоленской площади напоминают, что "Дейтон - это равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями, закрепленными в Мирном соглашении, - отмечается в комментарии. - Необходим конструктивный диалог по всем актуальным вопросам внутриполитической повестки, в том числе по тематике реформы избирательного законодательства. Исходим из того, что соответствующий алгоритм должен быть выработан внутри Боснии и Герцеговины в соответствии с чаяниями ее народов, которым нужно обеспечить адекватную легитимную представленность на всех уровнях власти в соответствии с дейтонской логикой. Навязывание рецептов извне позитивного эффекта иметь не может".

В МИД России призывают немедленно прекратить деструктивное вмешательство во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины. "Стремление использовать механизм Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения для решения не относящихся к Дейтону вопросов наносит очевидный ущерб этому многостороннему институту, который в последнее время был в значительной степени дискредитирован нарушениями практики консенсуса в его деятельности", - считают дипломаты.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Босния и Герцеговина Правительство МИД

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе
Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать