В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19

В министерстве здравоохранения РФ идет работа над очередной, 14-й по счету версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, сообщил главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава Владимир Чуланов на брифинге.

"Временные методические рекомендации разрабатываются в режиме онлайн, постоянно идет анализ мирового опыта. Все используемые в мире подходы, которые помогают снизить тяжесть течения заболевания и эффективно с ним справляться, включаются в документ, - рассказал Чуланов. - Так, в 13 версию вошло новое использование противовирусных и противовоспалительных препаратов".

В обновленных рекомендациях, в частности, будет рекомендован сегодня проведения одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19. "Это очень важное решение, - отметил Чуланов. - Когда начинается эпидсезон по гриппу, и продолжается распространение коронавируса, у людей появляется шанс привиться от обеих инфекций за одно посещение медучреждения. Такой подход [одновременное проведение двух прививок] безопасен, это показали исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом". Эксперт отметил, что ВОЗ тоже дала рекомендации по одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 с применением всех зарегистрированных препаратов.

Все возможности для двойной вакцинации есть, вакцин хватает.

Главный инфекционист подчеркнул важность вакцинации - по его словам, это единственное средство снизить риск заражения и тяжелого течения как COVID-19, так и гриппа. Он предложил в предстоящие нерабочие дни выбрать время и привиться тем, кто не сделал этого ранее.