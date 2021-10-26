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26.10.2021 17:09
Рубрика: Общество

В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19

Текст: Ирина Невинная

В министерстве здравоохранения РФ идет работа над очередной, 14-й по счету версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, сообщил главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава Владимир Чуланов на брифинге.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Временные методические рекомендации разрабатываются в режиме онлайн, постоянно идет анализ мирового опыта. Все используемые в мире подходы, которые помогают снизить тяжесть течения заболевания и эффективно  с ним справляться, включаются в документ, - рассказал Чуланов. - Так, в 13 версию вошло  новое использование противовирусных и противовоспалительных препаратов".

В обновленных рекомендациях, в частности, будет рекомендован сегодня проведения одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19. "Это очень важное решение, - отметил Чуланов. - Когда начинается эпидсезон по гриппу, и продолжается распространение коронавируса, у людей появляется шанс привиться от обеих инфекций за одно посещение медучреждения. Такой подход [одновременное проведение двух прививок] безопасен, это показали исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом". Эксперт отметил, что ВОЗ тоже дала  рекомендации по одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 с применением всех зарегистрированных препаратов.

Все возможности для двойной вакцинации есть, вакцин хватает.

Главный инфекционист подчеркнул важность вакцинации - по его словам, это единственное средство снизить риск заражения и тяжелого течения как COVID-19, так и гриппа. Он предложил в предстоящие нерабочие дни выбрать время и привиться тем, кто не сделал этого ранее.

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