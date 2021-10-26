В Москве вручили премию "Восток-Запад. Золотая арка"

В наше непростое время важно не просто задумать и организовать мероприятие, но и успеть его провести. Международной кинематографической премии "Восток-Запад. Золотая арка" повезло состояться. 25 октября в кинотеатре "Художественный" наградили лауреатов. Правда, смогли приехать из-за коронавирусных ограничений далеко не все, но на помощь пришли видеообращения.

Председатель Конфедерации союза кинематографистов, вдохновитель и основатель премии, кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, человек смелый и мужественный, в свои 82 года он лично присутствовал на премии и открыл церемонию, выступив с обращением к залу. Он поблагодарил всех присутствующих за поддержку и возможность встретиться в эти непростые времена. Он напомнил аббревиатуру Льва Толстого "ЕБЖ", которая расшифровывается "Если буду жить" и весьма актуальна в наши времена, а также подчеркнул, что интернет не заменит живого общения - глаза в глаза. И привычку и умение общаться важно не потерять, сколько бы проблем не приносил коронавирус.

Среди тех, кто приехал на церемонию, был весь цвет киноидустрии. Но особое внимание было приковано к одному из гостей - Павлу Чухраю. Как раз к началу церемонии стало известно, что режиссер стал председателем Российского Оскаровского комитета и картина Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинута в этом году на "Оскар". Однако, "Оскар" еще не скоро, а "Восток-Запад. Золотая арка" - уже здесь. И вот каких победителей назвало жюри, состоящее из кинокритиков и киноведов разных стран.

Лучшим полнометражным игровым фильмом названа картина "Безумное кино для взрослых", режиссер Раду Жуде. Приз вручил киновед, кинокритик и программный директор Премии Андрей Плахов. Он отметил, что главная награда премии по праву досталась румынскому кинематографу, многие годы удерживающему лидерские позиции в авторском мировом кино. В этом плане премия "Восток-Запад. Золотая арка" напомнила Берлинале, поскольку в этом году эта же картина победила и на Международном кинофестивале а Берлине. Более того, несколько призов получил фильм Вадима Перельмана "Уроки Фарси", премьера которого также состоялась на Берлинале, но в 2020 году. Это такие награды, как "Лучшая мужская роль второго плана" - актер Ларс Айдингер, "Лучшая мужская роль" - Науэль Перес Бискаярт и главная награда фильму - специальный приз с формулировкой "За уникальный международный кинопроект с оригинальной сценарной идеей и талантливым художественным решением". К счастью, из Берлина в Москву приехал сценарист картины Илья Цофин, он вместе с продюсером Павлом Бурей получили все три статуэтки. Кстати, спецприз вручал народный артист РФ Константин Хабенский. И он рассказал со сцены, как много лет назад прочитал сценарий фильма и мечтал поработать в этом замечательном проекте и сожалел, что этого так и не случилось.

Фото: Пресс-служба премии "Восток-Запад. Золотая арка"

Призы за лучшую сценарную и операторскую работу также были вручены фаворитам Берлинского кинофестиваля 2020-го года - так совпало. Приз за сценарий присудили Кристи Пую за фильм "Мальмкрог", а лучшим оператором назван Юрген Юргес , снявший ленту "Дау. Вырождение". Юргенс в 202-м году получил награду за лучшую операторскую работу в фильме "Дау. Наташа" и на Берлинале.

Андрей Кончаловский фильм "Дорогие товарищи!" и Ясмила Жбанич "Куда ты идешь, Аида?" разделили приз за лучшую режиссерскую работу. Награду вручал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Со сцены он поделился своим опытом работы с режиссером Кончаловским - Андрей Сергеевич поставил в Театре Мюзикла, которым руководит Швыдкой, спектакль "Преступление и наказание".

Ясна Джуричич - актриса, сыгравшая в фильме "Куда ты идешь, Аида?" награждена за лучшую женскую роль. Приз вручил актер Евгений Цыганов, который отметил, что женщины в целом лучше чем мужчины и спорить с этим бесполезно.

А вот награду за лучшую женскую роль второго плана разделили две актрисы. Наша Ольга Лапшина - за работу в фильме "Конференция" и Агата Бош - "Мальмкрог". Лучшим дебютным фильмом названа картина "Начало", режиссер Деа Кулумбегашвили.

Фото: Пресс-служба премии "Восток-Запад. Золотая арка"

Лучший неигровой фильм, по мнению жюри, - "Коллектив", режиссер Александр Нанау. Дмитрий Шостакович и Андрей Хржановский за картину "Нос, или заговор "не таких" выделены в номинации "Лучшая музыка к фильму". А Нина Васенина и Сергей Февралев стали обладателями приза за лучшую работу художника - картина "Северный ветер" режиссера Ренаты Литвиновой. Кстати, Февралев несколько дней назад получил приз как лучший художник и на престижном кинофестивале в Чикаго, но за фильм "Капитан Волкогонов бежал". Картина обрела своего российского прокатчика, им стал "Централ Партнершип", однако дата выхода в прокат пока неизвестна.

Как ранее писала "РГ", специальный приз премии в номинации "За вклад в кинематограф" на премии "Восток-Запад. Золотая арка" вручили Гарри Бардину. Получая приз, известный режиссер анимационных фильмов сказал так: "Оценка коллегами твоего труда дорогого стоит. Спасибо, коллеги, спасибо, друзья, за высокую оценку моего труда. Я надеюсь, что я еще поработаю".