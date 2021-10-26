В ПФР напомнили о праве родственников на пенсионные накопления умершего пенсионера

Право на получение накопительной пенсии имеет не только сам гражданин, у которого сформировались пенсионные накопления, но и его родственники и правоприемники.

Как напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области, в случае смерти гражданина до назначения накопительной пенсии или в случае наступления смерти после назначения срочной пенсионной выплаты, средства пенсионных накоплений умершего могут получить его правопреемники или близкие родственники.

Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, по закону за счет средств пенсионных накоплений осуществляются следующие выплаты: единовременная выплата (разово); выплата накопительной пенсии (ежемесячно бессрочно); срочная пенсионная выплата (ежемесячно в течение 10 лет или дольше - в зависимости от выбора пенсионера); выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина (разово).

"В случае смерти гражданина его пенсионные накопления при определенных условиях могут быть выплачены правопреемникам. Для получения средств умершего правопреемникам надо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления. Это или ПФР, или НПФ (негосударственный пенсионный фонд). Соответствующее заявление подается не позднее 6 месяцев с даты смерти человека", - разъяснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России. При этом важно помнить, что правопреемники бывают по заявлению и по закону. Правопреемников по заявлению может определить только сам владелец накопительной пенсии. Для этого человек при жизни должен подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда РФ с обязательным указанием размера долей, которые могут быть выплачены правопреемникам.

Правопреемники по закону делятся на две очереди. Правопреемники первой очереди - это дети, в том числе усыновленные, супруг(а), родители, в том числе усыновители. Ко второй очереди относятся братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Если накопительная пенсия формировалась за счет средств материнского капитала, то после смерти матери правопреемником этих накоплений может быть отец ребенка. Когда отца нет или он лишен родительских прав, то правопреемниками могут стать сами дети, не достигшие совершеннолетия или совершеннолетние, обучающиеся по очной форме обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Важно также учитывать, что выплата пенсионных накоплений правопреемникам по закону производится при отсутствии правопреемников по заявлению, а правопреемникам второй очереди при отсутствии правопреемников первой очереди.

Для того, чтобы получить средства, правопреемник заполняет заявление о выплате пенсионных накоплений и представляет подлинники документов или засвидетельствованные нотариусом копии. Среди документов - паспорт правопреемника, документы, подтверждающие родственные отношения с умершим: для родителей и детей - свидетельство о рождении, для супруга - свидетельство о заключении брака. Также предоставляется расчетный счет для перечисления денег. Необходимо и свидетельство о смерти владельца пенсионных накоплений.

Решение о выплате или об отказе в выплате ПФР принимает в месяце, следующем за месяцем, в котором истек 6-месячный срок со дня смерти владельца накоплений. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения оно направляется правопреемнику по почте.

Выплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате. Деньги можно получить через почтовое отделение (но в этом случае будет удержана плата за почтовый перевод). А вот банки не берут комиссию за выплату правопреемникам.