В России может вырасти пособие по безработице

Размер максимального пособия по безработице в 2022 году может составить почти 12 тысяч 800 рублей. Это более чем на 600 рублей выше, чем в 2021 году.

Проект соответствующего постановления правительства 29 октября рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия. Документом предлагается установить максимальную величину пособия по безработице в первом трехмесячном периоде его выплаты, а также гражданам предпенсионного возраста на уровне минимального размера оплаты труда, установленного на 2021 год, - 12 792 рубля.

Максимальную величину пособия по безработице во втором трехмесячном периоде его выплаты и минимальную величину пособия по безработице предлагается сохранить на уровне 2021 года - 5 000 и 1 500 рублей соответственно.

Максимальное пособие по безработице после потери работы назначается людям, которые постоянно работали. Сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца они будут получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей (если речь идет о 2022 годе), а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Максимальное пособие по безработице также получают в течение трех месяцев предпенсионеры - люди, потерявшие работу за пять лет до выхода на пенсию. Минимальное пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо были уволены за какой-либо проступок.

Напомним, что в нынешнем году размер максимального пособия по безработице составляет 12 тысяч 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года. Размеры пособия по безработице ежегодно пересматриваются правительством.