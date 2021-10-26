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Рубрика: Культура

Ленинград. 1942-й. Звучание

В сериале "Седьмая симфония" актеры играют на музыкальных инструментах сами
Текст: Сусанна Альперина
На телеканале "Россия 1" - премьера сезона. Многосерийная историческая драма "Седьмая симфония". История об одном из эпизодов Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, услышал великую музыку из блокадного Ленинграда. Главные роли в сериале исполняют: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева и другие. Режиссер - Александр Котт.
Герой Алексея Кравченко - сотрудник НКВД Анатолий Серегин - собирает музыкантов в блокадном Ленинграде с риском для жизни. Фото: телеканал "Россия" Герой Алексея Кравченко - сотрудник НКВД Анатолий Серегин - собирает музыкантов в блокадном Ленинграде с риском для жизни. Фото: телеканал "Россия"
Герой Алексея Кравченко - сотрудник НКВД Анатолий Серегин - собирает музыкантов в блокадном Ленинграде с риском для жизни. Фото: телеканал "Россия"

Время и место действия - Ленинград, весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание - исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Это кажется невозможным - от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: "Ленинград жив!". В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу (Алексей Гуськов) откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин (Алексей Кравченко). Но еще до этого приказа их судьбы пересекаются: Серегин руководит арестом жены дирижера. Несмотря на полное неприятие друг друга, дирижер и лейтенант должны совершить невозможное: найти недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии.

Александр Котт, режиссер и соавтор сценария:

"Наш фильм - это история не про Шостаковича и не про то, как он писал симфонию. Наш фильм про людей, которые ее исполняли... Оркестр - это не просто люди, сидящие каждый по отдельности за своим инструментом, это единый организм, одно дыхание. Люди в оркестре сыгрываются годами, а тут надо было быстро собраться, отрепетировать и исполнить так, чтобы весь мир запомнил и понял, что город жив...

У этой истории нет литературной основы: работая над сценарием, мы изучали документальные источники, опирались в основном на них... В нашем фильме существует художественная правда, а не художественный вымысел. В картине есть реальные герои, про которых мы рассказываем исходя из фактов их биографий. К примеру, о дирижере Карле Ильиче Элиасберге знаем больше, чем об остальных, потому что лично встречались с его родственниками. Но в картине преобладают собирательные образы, в основе которых - истории реальных музыкантов из оркестра".

В каждой серии звучат фрагменты из Седьмой симфонии Шостаковича, а также произведений Баха и других композиторов. Композитор Юрий Потеенко написал оригинальную закадровую музыку к картине.

Алексей Гуськов три месяца оттачивал дирижерские приемы перед съемками. Фото: телеканал "Россия"

Исполнители главных ролей в многосерийном фильме "Седьмая симфония" играют на своих музыкальных инструментах в кадре самостоятельно. Музыкальное образование помогло Елизавете Боярской профессионально исполнить партию флейты, а Наталье Рогожкиной - партию фортепьяно. А вот Лидии Вележевой пришлось осваивать навыки игры на гобое с нуля, а Тимофею Трибунцеву специально для съемок брать уроки игры на альте у солистки оркестра им. Чайковского.

Алексей Гуськов, актер:

"Дирижер Карл Элиасберг был абсолютно человеком искусства, ничего другого не понимал. Готовясь к съемкам, я читал воспоминания о нем Евгения Светланова и других дирижеров, мы с режиссером даже ездили в гости к племянницам Элиасберга, которые поделились своими воспоминаниями. Часто цитируемая фраза Мстислава Ростроповича: "Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки" - это самая точная из характеристик, которые я могу дать своему герою. Мне кажется, подвиг Элиасберга незаслуженно недооценен. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали о нем и низко поклонились ему в ноги".

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