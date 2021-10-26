В Сингапуре возбудили уголовное дело против антиваксеров

В Сингапуре собираются применить закон о противодействии фейковым новостям в отношении антиваксерского сайта. Министерство здравоохранения Сингапура издало распоряжение об исправлении данных, размещенных веб-сайтом "Воины правды" в связи с утверждениями о том, что вакцины против COVID-19 неэффективны. Об этом сообщает Bloomberg.

"Сайт "Воины правды" сделал заявления о вакцинах, а также препарате ивермектин. Будет проведено уголовное расследование", - сообщает издание со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура. При этом Bloomberg не уточняет, какое наказание угрожает антиваксерам за распространение ложной информации.

В министерстве пояснили, что международные данные "категорически свидетельствуют о том, что вакцины снижают инфицирование COVID-19, а также уровень тяжелого течения заболевания и смертности от вируса". В то время как "Воины правды" утверждали, что вакцинация не эффективна, а противопаразитарный препарат ивермектин "является потенциальным средством лечения этого заболевания".

Между тем, по официальным данным, представленным тем же Минздравом страны в конце лета, побочные эффекты от вакцин против коронавируса зафиксированы в 0,13% случаев, а серьезные осложнения зарегистрированы в 0,006% случаев. Такие данные опубликовала в середине сентября газета The Straits Times. Эта статистика была обнародована по результатам более чем 8,7 млн проведенных прививок, большинство которых были сделаны препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. При этом в Сингапуре также было использовано около 168 тыс. доз китайской вакцины Sinovac, которая не входит в государственную программу вакцинации. Побочные эффекты от этого препарата были выявлены в 0,053% случаев.

Основными нежелательными последствиями при вакцинации назывались головокружение, трудности с дыханием, воспаление места укола, повышенная температура, в единичных серьезных случаях отмечались тяжелые аллергические реакции и анафилактический шок. Кроме того, в ведомстве добавили, что в редких случаях после вакцинации были зафиксированы случаи миокардита или перикардита (воспаление сердечной мышцы).

В Сингапуре более 80% всего населения уже полностью вакцинированы. Вакцина Pfizer/BioNTech одобрена также для детей от 12 лет и старше.