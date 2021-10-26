В США опубликованы обновленные правила въезда в страну

В понедельник администрация Джо Байдена опубликовала обновленные правила для поездок в США, включая более строгие требования к невакцинированным от COVID-19 американцам, а также исключения для иностранных путешественников. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил NBC News, что Соединенные Штаты примут любую из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), включая российские и китайские препараты.

С 8 ноября непривитые граждане США и постоянные жители страны должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за день до повторного въезда в страну, а непривитые иностранцы смогут въехать только при ограниченных обстоятельствах, сообщил представитель администрации. Полностью вакцинированные американцы должны будут пройти тестирование за три дня до поездки.

В отношении иностранных граждан администрация США объявила в сентябре, что потребует от всех пассажиров пройти полную вакцинацию перед въездом в Америку, но в понедельник ввела исключения. Например, люди, приезжающие из стран с уровнем вакцинации менее 10 процентов, также должны будут предоставить убедительную причину того, по которой они едут в США. Исключение - иностранцы в возрасте до 18 лет, поскольку во многих странах дети еще не имеют права на вакцинацию, а также лица с определенными заболеваниями, участники клинических испытаний и те, кто приезжают в США на несколько дней.

Раньше все путешественники, включая граждан США, должны были предоставить отрицательный результат теста на вирус в течение трех дней после поездки в Соединенные Штаты, независимо от их прививочного статуса. Путешественникам из 33 стран был запрещен въезд, даже если они прошли полную вакцинацию.

Доказательство вакцинации и тестирование потребуются перед посадкой в самолет, и авиакомпании должны будут обеспечить соблюдение мер, включая подтверждение того, что соответствующие документы были выданы официальным медицинским источником в стране проживания на английском языке и соответствует требованиям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в части полной вакцинации.