Владимир Путин рассказал об истоках русских традиций

В ситуации, когда мир переживает структурный слом, значение умеренного консерватизма как основы политического курса многократно возросло, считает Владимир Путин. На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер выступил с речью о вызовах человечеству.

Россия пережила много турбулентных периодов, в том числе в недавней истории, и потому россияне высоко ценят стабильность, отметил президент. "Но наш консерватизм - это консерватизм оптимистов, это самое главное. Мы верим, что стабильное, успешное развитие возможно. Все в первую очередь зависит от наших собственных усилий", - заявил Путин. При этом он подчеркнул, что "консервативный подход - не бездумное охранительство, не боязнь перемен, не игра на удержание и тем более - не замыкание в собственной скорлупе". По его мнению, это:

опора на проверенную временем практику;

реализм в оценке себя и других;

точное выстраивание системы приоритетов;

соотнесение необходимого и возможного;

расчетливое формулирование целей;

принципиальное неприятие экстремизма как способа действия.

"Скажем прямо - на предстоящий период мирового переустройства, которое может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм - самая разумная линия поведения",- заявил Путин. Он также вспомнил слова философа Николая Бердяева: консерватизм - это не то, что мешает идти вверх и вперед, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу.

Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Мы верим, что стабильное, успешное развитие возможно

Кризис, происходящий в мире, президент назвал концептуальным и цивилизационным. Это кризис принципов, определяющих существование человека на Земле, и их придется серьезно переосмыслить. "За подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами", - подчеркнул он. Более трех десятилетий назад начался поиск опоры для мировой системы, и пока обрести ее не удалось.

Президент назвал отправные точки сложного процесса переустройства. Первая: пандемия высветила важнейшую роль государства. "Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени", - заявил он.

Вторая отправная точка: масштаб перемен заставляет всех быть особенно осторожными, хотя бы из чувства самосохранения. "Слом привычного устройства не означает, что государство должно реагировать радикально", - считает президент. В России хорошо известно, к чему приводит тезис "ломать - не строить". "Революция - путь не выхода из кризиса, а его усугубление", - сказал Путин. Ни одна революция не стоила урона, который нанесла человечеству.

Третья точка: в современном мире возрастает важность твердой опоры - моральной, этической, ценностной. Чуждое все равно будет отторгнуто, и даже резко, а попытки ценностного диктата еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обратную реакцию. Путин заметил вызывающие удивление процессы в "флагманах прогресса" - социально-культурные потрясения в США и Западной Европе. Агрессивное вымарывание целых страниц своей истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств, требования отказаться от привычного понимания "мама", "папа", "семья", различий полов, по их мнению, - это вехи движения к общественному обновлению. "Это их право, мы не лезем туда, просим только в наш дом не лезть", - заявил он.

Адепты "социального прогресса" полагают, что несут человечеству новое, более правильное сознание, и "флаг им в руки", продолжил Путин. Но их рецепты не новы, все это в России уже проходили, когда большевики после революции объявили, что изменят привычный уклад и представление о морали. Все это объявлялось поступью прогресса и в мире было модным, как сегодня. При этом большевики проявляли абсолютную нетерпимость к другим мнениям. "Глядя на происходящее в ряде западных стран, мы с изумлением узнаем отечественные практики, которые сами, к счастью, оставили в далеком прошлом", - сравнил президент.

Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда, подчеркнул Путин. Великих авторов прошлого перестают преподавать из-за "отсталых" идей, а в Голливуде выпускают памятки, о чем снимать кино, сколько персонажей какого цвета и пола должно быть. "Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС", - заметил он.

"Противодействие проявлениям расизма - дело благородное, но в новой культуре отмены превращается в обратную дискриминацию, расизм наоборот", - сказал президент. И еще больше разобщает людей. В России же гражданам в абсолютном большинстве все равно, какого цвета кожа. При этом в ряде стран дискуссия о правах женщин и вовсе превратилась в "совершенную фантасмагорию", продолжил Путин. "Большевики предлагали не только кур, а и женщин обобществлять - еще шаг, и вы там будете", - предостерег он, также назвав чудовищным, когда с малолетства детям навязывают выбор пола. Все это - преступление против человечества под знаменем прогресса, считает президент.

Путин также заявил, что "ставить на одну доску" нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой, разделять пополам ответственность за ее начало абсолютно недопустимо. "Это ложь", - сказал он, заметив, что манипулирование историей не ведет к взаимопониманию.