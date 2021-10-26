Власти Молдавии подписали контракт с польской компанией на закупку газа

Правительство Молдавии подписало контракт на пробную закупку миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG. Это произошло на фоне сложных переговоров страны с "Газпромом" об условиях нового контракта на поставки газа.

Молдавия впервые купила газ не у "Газпрома". Пока что "акция" пробная, как сообщает Кишинев, и направлена на проверку возможности импорта топлива из альтернативных источников. Закупка произошла в преддверии нового раунда переговоров между Молдавией и "Газпромом" 27 октября. Закупки газа у третьих государств обойдутся Молдавии дороже, чем обсуждаемая стоимость поставок из России, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Старый долгосрочный контракт между Молдавией и "Газпромом" закончился еще в конце сентября. С 1 октября страна вынуждена покупать российский газ по рыночной цене 790 долларов за тысячу кубометров - вместо 150 долларов, как это было раньше. Об условиях нового контракта стороны не могут договориться уже почти месяц. Кишинев настаивает на сохранении прежних условий, "Газпром" согласен поставлять газ по цене хаба NCG со скидкой в 25%, но требует сначала погасить немалый долг за уже поставленное топливо. А с учетом просрочки эта сумма достигает 709 млн долларов.

Попытки Молдавии в сложившихся условиях найти новые источники газа обречены на провал изначально. И заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен, что в Кишиневе это понимают. "Они, конечно, делают вид, что ищут поставщиков. Но 1 млн кубометров - это просто издевательство. Учитывая, что Молдавии нужно минимум в 700 раз больше, - считает Гривач. - Польский газ - это оксюморон, потому что Польша обеспечивает себя собственным газом лишь на четверть, а остальное импортирует, в основном из России. С другой стороны, поляки не прочь заработать, как они это делали на так называемом украинском реверсе. Проблема в том, что сейчас газа всем не хватает, а цены в Европе находятся на околоземной орбите и в любой момент могут уйти в открытый космос. Цену продажи они не объявляли, но так как была обещана прозрачность закупок, должны это сделать. Вот и посмотрим, за сколько они готовы покупать газ".

Эксперт уверен, что контракт с Польшей нельзя назвать сменой поставщика, поскольку решением газоснабжения на зиму там и не пахнет.