Во всех регионах РФ ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Власти всех российских регионов воспользовались своим правом ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в связи с пандемией коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выроста выросла на 13,5%, самый большой прирост - среди россиян старшей возрастной группы: 224 случая на 100 тысяч человек против 172,1 в среднем по стране.