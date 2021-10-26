ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что украинские военные применили ударный беспилотник Bayraktar TB2 в Донбассе возле села Гранитное. Эти вооруженные беспилотники турецкого производства во вторник впервые были использованы во время вооруженного конфликта на Украине.

Боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 может нести максимальную нагрузку более 150 килограмм. Дрон может летать на высоте до 6700 метров и проводить в воздухе без перерыва более 24 часов, сообщает портал defence-blog.com. Дроны Bayraktar TB2, поступившие на вооружение турецкой армии в 2014 году, в настоящее время используются в Турции, на Украине, в Катаре и Азербайджане. Турция входит в число шести стран мира, которые могут производить собственные дроны.

Между тем во вторник военнослужащие Народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии, корректировавший огонь по селу Яковлевка под Ясиноватой. Об этом со ссылкой на заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, сообщило Донецкое агентство новостей.