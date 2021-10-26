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Текст:   Марина Трубилина 
14:17 26.10.2021

За год в новые дома из аварийного жилья переедут 130 тысяч человек

За время действия программ расселения аварийного жилья с 2008 года в новые дома переехали 1,3 млн человек. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фонд ЖКХ рассказал о новых механизмах расселения аварийных домов

С 2019 года, когда начала действовать нынешняя программа расселения аварийных домов, в новые квартиры переехали 233 тысячи граждан, исчезло 3,9 млн кв. м старых домов. Это превышает показатели, установленные в нацпроекте, подчеркнул Рурин. По нацпроекту к концу года нужно расселить 3,3 млн кв. м.

В то же время на нынешний год президентом поставлена более высокая планка: переселить 130 тысяч граждан. С начала года по конец октября в новое жилье переехали уже 97 тысяч человек, это 74,6% от плана. С учетом этих темпов показатель в 130 тысяч человек к концу года должен быть достигнут, отметил Рурин.

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