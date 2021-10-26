За период пандемии россияне оценили возможности телемедицины

В прошлом году убыточность в сегменте добровольного медицинского страхования была рекордно низкой из-за локдауна - люди практически не обращались к врачам. В этом году пациенты возвращаются в клиники. О том, как рынок будет развиваться дальше, "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов.

Дмитрий Попов: Запрос клиентовна хорошее лечение дополнилсяопциями по коронавирусу. Фото: Otroshko Sergey / www.otroshko.ru

Какая динамика в сегменте ДМС в I полугодии в целом по рынку и у "Ингосстраха" в частности?

Дмитрий Попов: ЦБ РФ опубликовал данные за I полугодие 2021 года - сборы по ДМС, включая ВЗР, выросли на 8,9 процента. Если же говорить про классическое ДМС без учета ВЗР, то, по моим оценкам, рост составил процентов 5-6.

У "Ингосстраха" показатели роста сборов по ДМС за первое полугодие выше рынка - объем премии (приводим для сравнимости цифр с рынком премию вместе с ВЗР) увеличился на 12,9 процента. В прошлом году мы завершили оптимизацию портфеля, улучшили сервис и внутренние процессы, направленные на снижение убыточности бизнеса, и перешли на траекторию прибыльного роста.

О восстановлении спроса говорит рост выплат у большинства крупных страховщиков

Что поддерживает этот рост?

Дмитрий Попов: В прошлом году убыточность по ДМС была аномально низкой. Связано это с тем, что во II квартале 2020 года, во время локдауна, люди сидели дома и в поликлиники обращались только в экстренных случаях, а не за обычной амбулаторной помощью, на которую приходится от половины до 75 процентов выплат по ДМС. Это временно снизило убыточность ДМС, но сформировало отложенный спрос.

Сейчас люди вернулись к прежнему поведению и посещают клиники так же, как и до пандемии. О восстановлении спроса говорит рост выплат у большинства крупных страховщиков - в среднем на 20-30 процентов, что мы увидели по данным ЦБ РФ по итогам I полугодия 2021 года. "Ингосстрах" в этой же отчетности показал снижение выплат за счет улучшения качества портфеля, в том числе удалось создать определенный запас прочности по убыточности. Это очень важно - мы уверены, что рост выплат по ДМС продолжится и из-за отложенного спроса, и из-за того, что никто пока не знает, каковы долгосрочные последствия для здоровья застрахованных перенесенного коронавируса (даже бессимптомного).

В I полугодии 2021 года количество заключенных договоров по телемедицине в "Ингосстрахе" выросло на 174 процента, с чем связана такая динамика?

Дмитрий Попов: Популярность телемедицинских услуг выросла в период локдауна, когда к врачу было попасть сложно или невозможно. За прошедшее время люди привыкли к этому сервису. Параллельно страховщики начали активно наращивать предложение телемедицинских услуг. В прошлом году число договоров с включением телемедицины в программу страхования у нас увеличилось в 64 раза. В этом году рост не такой кратный, но проникновение телемедицины в наши программы ДМС стало заметным, клиенты ей активно пользуются. Самые популярные специалисты в телемедицинских консультациях - педиатры, терапевты, гастроэнтерологи, неврологи, эндокринологи.

В период пандемии многие компании сокращали свои бюджеты и соцпакеты. Какая ситуация сегодня, бизнес сохраняет ДМС?

Дмитрий Попов: Массового отказа от ДМС среди крупного и среднего бизнеса не произошло. Основной тенденцией было сохранение соцпакета, однако увеличивать расходы на ДМС бизнес был не готов. Это оказало серьезное давление на страховщиков, так как в тариф должна закладываться и медицинская инфляция, и будущий рост обращений, связанный с отложенным спросом или последствиями перенесенного коронавируса. Страховщики вынуждены были идти на компромиссы, и, думаю, рынок ждет рост убыточности в конце этого полугодия и в следующем году.

В малом и микробизнесе сейчас спрос на ДМС постепенно восстанавливается, уровень пролонгаций в этом сегменте уже заметно превышает 70 процентов.

А что со спросом на ДМС со стороны физических лиц?

Дмитрий Попов: Спрос на полное ДМС сохраняется в семьях, где ожидается появление ребенка либо уже есть маленькие дети. Мы также наблюдаем спрос в массовых каналах продаж, через которые продаем коробочные продукты - тот же телемед, чекапы, онкопродукты и т.д. В классическом ДМС важно, чтобы была проведена оценка состояния здоровья застрахованного, от этого зависит цена полиса. В массовых каналах такая оценка не проводится, важна быстрота продажи. Это иногда снижает потребительскую ценность продукта. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выводить в массовые каналы продаж более полные и полезные для клиента продукты ДМС.

А в каких продуктах ДМС, на ваш взгляд, сейчас нуждается рынок? Каковы запросы клиентов?

Дмитрий Попов: Клиент должен понимать, зачем ему этот полис. Запрос клиентов, как и всегда, на хорошее лечение. Сейчас он дополнился опциями, связанными с коронавирусом: в программы ДМС включаются ПЦР-тесты, организация вакцинации, постковидная реабилитация (в том числе пересмотр состава и количества процедур, например, физиотерапии). В целом принципиально важна модульность продукта, мы многое делаем по запросу клиента - кому-то добавили монитор здоровья, кому-то фитнес.

Расходы на поддержание здоровья растут быстрее, чем общие расходы в экономике

Как дальше будет развиваться рынок ДМС?

Дмитрий Попов: Пандемия обострила интерес ко всем темам, связанным со здоровьем. Расходы на поддержание здоровья, в том числе на медицинское страхование, растут быстрее, чем общие расходы в экономике. Но пока ДМС не стало доминирующим каналом доступа к медицинской помощи. По экспертным оценкам, расходы физлиц напрямую в клиники больше, чем суммарный объем премий в ДМС, примерно в 3 раза. Кстати, еще больше денег государство вкладывает в систему ОМС. ДМС хорошо для ситуаций, когда предприятие хочет сделать привлекательный соцпакет для сотрудников, а застраховано по ДМС у нас примерно только 10 процентов населения. А для остальных 90 процентов получается так: когда у человека заболело что-то, он ищет, к какому врачу пойти, узнает мнение о подходящем, как ему кажется, враче и клинике через знакомых, друзей, какие-то связи, но не покупает ДМС. Очень важно найти пути продвижения ДМС для этих 90 процентов населения, удовлетворяя их потребность в качественных медицинских услугах и задействуя их платежеспособный спрос. Сделать такой продукт, чтобы клиенту выгоднее было выбрать ДМС, а не напрямую обратиться в клинику. Это задача непростая, но мы, как и другие игроки рынка, над нею активно работаем и рассчитываем в 2022 год выйти с новыми предложениями для ее решения на рынок.