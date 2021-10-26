За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 11:45
Глава НАО обозначил план работы округа в качестве председателя БРС 11:43
В Подмосковье и Санкт-Петербурге полиция ликвидировала подпольные казино 11:40
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры 11:28
Следователи выдвинули две версии взрыва газа в Челнах 11:24
Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 11:23
ВЦИОМ: Россияне назвали лучших исполнителей 11:21
АТОР: Цены на путевки в нерабочие дни выросли до 30% 11:14
Лавров: Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере 11:12
Японская принцесса Мако лишилась привилегий после замужества 11:10
Составлен рейтинг самых необычных вещей, забытых туристами в отелях 11:08
Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома 11:00
Ученые создали материал для диагностики болезней легких по выдоху 10:57
Сенатор: Регионы сами решат вопрос о предоставлении выходных для вакцинации 10:57
В Калининградской области объявили нерабочие дни и новые ограничения 10:56
Суд назначил дату оглашения приговора по отравлению таллием в Таганроге 10:55
В Чечне объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 10:39
АПЛ "Новосибирск" выстрелит залпом "Ониксами" и "Калибрами" 10:18
Зал "Зарядье" прекращает проведение концертов с 28 октября по 7 ноября 10:16
Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов 10:14
В село на Колыме из-за вероятной вспышки COVID-19 вылетели медики 10:08
В Якутии ужесточили ограничительные меры по COVID-19 10:01
В Королеве серийный вор украл шесть велосипедов 09:21
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2 09:05
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 36446 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев в 85 регионах 8,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6074
  • 2 Московская область 2930
  • 3 Санкт-Петербург 2735
  • 4 Самарская область 1278
  • 5 Нижегородская область 762
  • 6 Воронежская область 744
  • 7 Республика Башкортостан 669
  • 8 Республика Крым 662
  • 9 Пермский край 653
  • 10 Свердловская область 653
  • 11 Красноярский край 599
  • 12 Ростовская область 599
  • 13 Смоленская область 527
  • 14 Ульяновская область 515
  • 15 Саратовская область 483
  • 16 Брянская область 449
  • 17 Челябинская область 447
  • 18 Омская область 444
  • 19 Иркутская область 429
  • 20 Алтайский край 417
  • 21 Ставропольский край 413
  • 22 Оренбургская область 411
  • 23 Волгоградская область 404
  • 24 Удмуртская Республика 401
  • 25 Архангельская область 399
  • 26 Тверская область 387
  • 27 Калининградская область 382
  • 28 Хабаровский край 371
  • 29 Липецкая область 368
  • 30 Пензенская область 346
  • 31 Ленинградская область 345
  • 32 Вологодская область 339
  • 33 Белгородская область 331
  • 34 Севастополь 330
  • 35 Тюменская область 326
  • 36 Забайкальский край 325
  • 37 Республика Карелия 321
  • 38 Курская область 317
  • 39 Республика Коми 314
  • 40 Владимирская область 311
  • 41 Новосибирская область 295
  • 42 Псковская область 282
  • 43 Орловская область 280
  • 44 Республика Саха (Якутия) 277
  • 45 Кемеровская область 274
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 262
  • 47 Краснодарский край 260
  • 48 Приморский край 258
  • 49 Ярославская область 257
  • 50 Кировская область 245
  • 51 Астраханская область 244
  • 52 Мурманская область 225
  • 53 Ивановская область 218
  • 54 Рязанская область 217
  • 55 Тульская область 217
  • 56 Новгородская область 211
  • 57 Курганская область 194
  • 58 Костромская область 187
  • 59 Республика Хакасия 185
  • 60 Тамбовская область 181
  • 61 Республика Татарстан 176
  • 62 Томская область 169
  • 63 Республика Бурятия 162
  • 64 Калужская область 162
  • 65 Республика Дагестан 154
  • 66 Республика Чувашия 150
  • 67 Амурская область 149
  • 68 Республика Мордовия 147
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 135
  • 70 Республика Марий Эл 125
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 122
  • 72 Чеченская Республика 113
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 95
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 79
  • 75 Сахалинская область 78
  • 76 Республика Ингушетия 75
  • 77 Республика Тыва 71
  • 78 Республика Адыгея 70
  • 79 Республика Калмыкия 62
  • 80 Еврейская автономная область 44
  • 81 Камчатский край 42
  • 82 Республика Алтай 33
  • 83 Магаданская область 23
  • 84 Чукотский автономный округ 16
  • 85 Ненецкий автономный округ 15

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 316 019 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай 0,15%
  • 2. Республика Калмыкия 0,19%
  • 3. Магаданская область , Камчатский край 0,2%
За последние сутки подтверждено 1 106 смертей
  • Москва 86
  • Санкт-Петербург 72
  • Краснодарский край 40
  • Нижегородская область 39
  • Московская область 38
  • Республика Башкортостан 35
  • Ставропольский край 34
  • Саратовская область 31
  • Пермский край 30
  • Самарская область 30
  • Свердловская область 30
  • Челябинская область 29
  • Красноярский край 29
  • Волгоградская область 28
  • Ростовская область 28
  • Пензенская область 26
  • Алтайский край 26
  • Иркутская область 25
  • Удмуртская Республика 24
  • Оренбургская область 23
  • Республика Чувашия 18
  • Брянская область 17
  • Тульская область 17
  • Республика Крым 17
  • Ульяновская область 15
  • Севастополь 14
  • Воронежская область 13
  • Тюменская область 13
  • Липецкая область 12
  • Астраханская область 12
  • Республика Татарстан 12
  • Вологодская область 11
  • Республика Хакасия 11
  • Новосибирская область 11
  • Ивановская область 10
  • Тверская область 10
  • Омская область 10
  • Республика Коми 9
  • Мурманская область 9
  • Ханты-Мансийский автономный округ 9
  • Рязанская область 8
  • Владимирская область 7
  • Ярославская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Псковская область 7
  • Республика Мордовия 7
  • Забайкальский край 7
  • Курская область 6
  • Смоленская область 6
  • Тамбовская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Белгородская область 5
  • Калужская область 5
  • Орловская область 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Республика Адыгея 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Хабаровский край 4
  • Республика Карелия 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Чеченская Республика 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Приморский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Костромская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Калининградская область 1
  • Новгородская область 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Курганская область 1
  • Камчатский край 1
  • Амурская область 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 232 775 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 973 человека
  • Москва 3924
  • Санкт-Петербург 2929
  • Московская область 2877
  • Самарская область 767
  • Республика Крым 707
  • Республика Башкортостан 637
  • Нижегородская область 602
  • Липецкая область 562
  • Ростовская область 543
  • Тверская область 512
  • Республика Саха (Якутия) 493
  • Красноярский край 482
  • Пермский край 476
  • Ульяновская область 468
  • Свердловская область 447
  • Астраханская область 387
  • Удмуртская Республика 354
  • Брянская область 345
  • Архангельская область 334
  • Оренбургская область 323
  • Ленинградская область 312
  • Волгоградская область 308
  • Республика Карелия 307
  • Вологодская область 305
  • Псковская область 301
  • Белгородская область 299
  • Омская область 284
  • Калининградская область 283
  • Хабаровский край 274
  • Саратовская область 271
  • Ставропольский край 230
  • Забайкальский край 228
  • Иркутская область 209
  • Тульская область 208
  • Кемеровская область 204
  • Республика Коми 202
  • Севастополь 200
  • Челябинская область 196
  • Республика Бурятия 192
  • Костромская область 191
  • Мурманская область 182
  • Калужская область 174
  • Воронежская область 172
  • Курская область 172
  • Кировская область 171
  • Ханты-Мансийский автономный округ 155
  • Алтайский край 144
  • Ярославская область 139
  • Новосибирская область 134
  • Амурская область 129
  • Рязанская область 128
  • Смоленская область 121
  • Тюменская область 116
  • Республика Дагестан 115
  • Новгородская область 114
  • Республика Татарстан 112
  • Республика Мордовия 105
  • Республика Чувашия 95
  • Кабардино-Балкарская Республика 91
  • Ивановская область 87
  • Республика Ингушетия 81
  • Сахалинская область 79
  • Чеченская Республика 78
  • Краснодарский край 74
  • Тамбовская область 73
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  • Республика Тыва 63
  • Приморский край 63
  • Еврейская автономная область 58
  • Республика Калмыкия 57
  • Орловская область 55
  • Карачаево-Черкесская Республика 51
  • Курганская область 50
  • Владимирская область 47
  • Томская область 43
  • Ненецкий автономный округ 32
  • Республика Адыгея 29
  • Камчатский край 26
  • Республика Северная Осетия - Алания 25
  • Магаданская область 22
  • Пензенская область 20
  • Республика Марий Эл 18
  • Республика Алтай 16
  • Республика Хакасия 9
  • Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 213 584

В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности