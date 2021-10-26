За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 36446 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев в 85 регионах 8,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6074
- 2 Московская область 2930
- 3 Санкт-Петербург 2735
- 4 Самарская область 1278
- 5 Нижегородская область 762
- 6 Воронежская область 744
- 7 Республика Башкортостан 669
- 8 Республика Крым 662
- 9 Пермский край 653
- 10 Свердловская область 653
- 11 Красноярский край 599
- 12 Ростовская область 599
- 13 Смоленская область 527
- 14 Ульяновская область 515
- 15 Саратовская область 483
- 16 Брянская область 449
- 17 Челябинская область 447
- 18 Омская область 444
- 19 Иркутская область 429
- 20 Алтайский край 417
- 21 Ставропольский край 413
- 22 Оренбургская область 411
- 23 Волгоградская область 404
- 24 Удмуртская Республика 401
- 25 Архангельская область 399
- 26 Тверская область 387
- 27 Калининградская область 382
- 28 Хабаровский край 371
- 29 Липецкая область 368
- 30 Пензенская область 346
- 31 Ленинградская область 345
- 32 Вологодская область 339
- 33 Белгородская область 331
- 34 Севастополь 330
- 35 Тюменская область 326
- 36 Забайкальский край 325
- 37 Республика Карелия 321
- 38 Курская область 317
- 39 Республика Коми 314
- 40 Владимирская область 311
- 41 Новосибирская область 295
- 42 Псковская область 282
- 43 Орловская область 280
- 44 Республика Саха (Якутия) 277
- 45 Кемеровская область 274
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 262
- 47 Краснодарский край 260
- 48 Приморский край 258
- 49 Ярославская область 257
- 50 Кировская область 245
- 51 Астраханская область 244
- 52 Мурманская область 225
- 53 Ивановская область 218
- 54 Рязанская область 217
- 55 Тульская область 217
- 56 Новгородская область 211
- 57 Курганская область 194
- 58 Костромская область 187
- 59 Республика Хакасия 185
- 60 Тамбовская область 181
- 61 Республика Татарстан 176
- 62 Томская область 169
- 63 Республика Бурятия 162
- 64 Калужская область 162
- 65 Республика Дагестан 154
- 66 Республика Чувашия 150
- 67 Амурская область 149
- 68 Республика Мордовия 147
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 135
- 70 Республика Марий Эл 125
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 122
- 72 Чеченская Республика 113
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 95
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 79
- 75 Сахалинская область 78
- 76 Республика Ингушетия 75
- 77 Республика Тыва 71
- 78 Республика Адыгея 70
- 79 Республика Калмыкия 62
- 80 Еврейская автономная область 44
- 81 Камчатский край 42
- 82 Республика Алтай 33
- 83 Магаданская область 23
- 84 Чукотский автономный округ 16
- 85 Ненецкий автономный округ 15
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 316 019 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай 0,15%
- 2. Республика Калмыкия 0,19%
- 3. Магаданская область , Камчатский край 0,2%
За последние сутки подтверждено 1 106 смертей
- Москва 86
- Санкт-Петербург 72
- Краснодарский край 40
- Нижегородская область 39
- Московская область 38
- Республика Башкортостан 35
- Ставропольский край 34
- Саратовская область 31
- Пермский край 30
- Самарская область 30
- Свердловская область 30
- Челябинская область 29
- Красноярский край 29
- Волгоградская область 28
- Ростовская область 28
- Пензенская область 26
- Алтайский край 26
- Иркутская область 25
- Удмуртская Республика 24
- Оренбургская область 23
- Республика Чувашия 18
- Брянская область 17
- Тульская область 17
- Республика Крым 17
- Ульяновская область 15
- Севастополь 14
- Воронежская область 13
- Тюменская область 13
- Липецкая область 12
- Астраханская область 12
- Республика Татарстан 12
- Вологодская область 11
- Республика Хакасия 11
- Новосибирская область 11
- Ивановская область 10
- Тверская область 10
- Омская область 10
- Республика Коми 9
- Мурманская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Рязанская область 8
- Владимирская область 7
- Ярославская область 7
- Ленинградская область 7
- Псковская область 7
- Республика Мордовия 7
- Забайкальский край 7
- Курская область 6
- Смоленская область 6
- Тамбовская область 6
- Республика Дагестан 6
- Белгородская область 5
- Калужская область 5
- Орловская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Кемеровская область 5
- Республика Бурятия 5
- Республика Адыгея 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Хабаровский край 4
- Республика Карелия 3
- Республика Ингушетия 3
- Чеченская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Приморский край 3
- Сахалинская область 3
- Костромская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Калининградская область 1
- Новгородская область 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Марий Эл 1
- Курганская область 1
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 232 775 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 973 человека
- Москва 3924
- Санкт-Петербург 2929
- Московская область 2877
- Самарская область 767
- Республика Крым 707
- Республика Башкортостан 637
- Нижегородская область 602
- Липецкая область 562
- Ростовская область 543
- Тверская область 512
- Республика Саха (Якутия) 493
- Красноярский край 482
- Пермский край 476
- Ульяновская область 468
- Свердловская область 447
- Астраханская область 387
- Удмуртская Республика 354
- Брянская область 345
- Архангельская область 334
- Оренбургская область 323
- Ленинградская область 312
- Волгоградская область 308
- Республика Карелия 307
- Вологодская область 305
- Псковская область 301
- Белгородская область 299
- Омская область 284
- Калининградская область 283
- Хабаровский край 274
- Саратовская область 271
- Ставропольский край 230
- Забайкальский край 228
- Иркутская область 209
- Тульская область 208
- Кемеровская область 204
- Республика Коми 202
- Севастополь 200
- Челябинская область 196
- Республика Бурятия 192
- Костромская область 191
- Мурманская область 182
- Калужская область 174
- Воронежская область 172
- Курская область 172
- Кировская область 171
- Ханты-Мансийский автономный округ 155
- Алтайский край 144
- Ярославская область 139
- Новосибирская область 134
- Амурская область 129
- Рязанская область 128
- Смоленская область 121
- Тюменская область 116
- Республика Дагестан 115
- Новгородская область 114
- Республика Татарстан 112
- Республика Мордовия 105
- Республика Чувашия 95
- Кабардино-Балкарская Республика 91
- Ивановская область 87
- Республика Ингушетия 81
- Сахалинская область 79
- Чеченская Республика 78
- Краснодарский край 74
- Тамбовская область 73
- Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- Республика Тыва 63
- Приморский край 63
- Еврейская автономная область 58
- Республика Калмыкия 57
- Орловская область 55
- Карачаево-Черкесская Республика 51
- Курганская область 50
- Владимирская область 47
- Томская область 43
- Ненецкий автономный округ 32
- Республика Адыгея 29
- Камчатский край 26
- Республика Северная Осетия - Алания 25
- Магаданская область 22
- Пензенская область 20
- Республика Марий Эл 18
- Республика Алтай 16
- Республика Хакасия 9
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 213 584