За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 36446 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев в 85 регионах 8,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6074

2 Московская область 2930

3 Санкт-Петербург 2735

4 Самарская область 1278

5 Нижегородская область 762

6 Воронежская область 744

7 Республика Башкортостан 669

8 Республика Крым 662

9 Пермский край 653

10 Свердловская область 653

11 Красноярский край 599

12 Ростовская область 599

13 Смоленская область 527

14 Ульяновская область 515

15 Саратовская область 483

16 Брянская область 449

17 Челябинская область 447

18 Омская область 444

19 Иркутская область 429

20 Алтайский край 417

21 Ставропольский край 413

22 Оренбургская область 411

23 Волгоградская область 404

24 Удмуртская Республика 401

25 Архангельская область 399

26 Тверская область 387

27 Калининградская область 382

28 Хабаровский край 371

29 Липецкая область 368

30 Пензенская область 346

31 Ленинградская область 345

32 Вологодская область 339

33 Белгородская область 331

34 Севастополь 330

35 Тюменская область 326

36 Забайкальский край 325

37 Республика Карелия 321

38 Курская область 317

39 Республика Коми 314

40 Владимирская область 311

41 Новосибирская область 295

42 Псковская область 282

43 Орловская область 280

44 Республика Саха (Якутия) 277

45 Кемеровская область 274

46 Ханты-Мансийский автономный округ 262

47 Краснодарский край 260

48 Приморский край 258

49 Ярославская область 257

50 Кировская область 245

51 Астраханская область 244

52 Мурманская область 225

53 Ивановская область 218

54 Рязанская область 217

55 Тульская область 217

56 Новгородская область 211

57 Курганская область 194

58 Костромская область 187

59 Республика Хакасия 185

60 Тамбовская область 181

61 Республика Татарстан 176

62 Томская область 169

63 Республика Бурятия 162

64 Калужская область 162

65 Республика Дагестан 154

66 Республика Чувашия 150

67 Амурская область 149

68 Республика Мордовия 147

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 135

70 Республика Марий Эл 125

71 Кабардино-Балкарская Республика 122

72 Чеченская Республика 113

73 Республика Северная Осетия-Алания 95

74 Карачаево-Черкесская Республика 79

75 Сахалинская область 78

76 Республика Ингушетия 75

77 Республика Тыва 71

78 Республика Адыгея 70

79 Республика Калмыкия 62

80 Еврейская автономная область 44

81 Камчатский край 42

82 Республика Алтай 33

83 Магаданская область 23

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 15 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 316 019 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай 0,15%

2. Республика Калмыкия 0,19%

3. Магаданская область , Камчатский край 0,2% За последние сутки подтверждено 1 106 смертей Москва 86

Санкт-Петербург 72

Краснодарский край 40

Нижегородская область 39

Московская область 38

Республика Башкортостан 35

Ставропольский край 34

Саратовская область 31

Пермский край 30

Самарская область 30

Свердловская область 30

Челябинская область 29

Красноярский край 29

Волгоградская область 28

Ростовская область 28

Пензенская область 26

Алтайский край 26

Иркутская область 25

Удмуртская Республика 24

Оренбургская область 23

Республика Чувашия 18

Брянская область 17

Тульская область 17

Республика Крым 17

Ульяновская область 15

Севастополь 14

Воронежская область 13

Тюменская область 13

Липецкая область 12

Астраханская область 12

Республика Татарстан 12

Вологодская область 11

Республика Хакасия 11

Новосибирская область 11

Ивановская область 10

Тверская область 10

Омская область 10

Республика Коми 9

Мурманская область 9

Ханты-Мансийский автономный округ 9

Рязанская область 8

Владимирская область 7

Ярославская область 7

Ленинградская область 7

Псковская область 7

Республика Мордовия 7

Забайкальский край 7

Курская область 6

Смоленская область 6

Тамбовская область 6

Республика Дагестан 6

Белгородская область 5

Калужская область 5

Орловская область 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Кемеровская область 5

Республика Бурятия 5

Республика Адыгея 4

Республика Саха (Якутия) 4

Хабаровский край 4

Республика Карелия 3

Республика Ингушетия 3

Чеченская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Приморский край 3

Сахалинская область 3

Костромская область 2

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Ненецкий автономный округ 1

Калининградская область 1

Новгородская область 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Марий Эл 1

Курганская область 1

Камчатский край 1

Амурская область 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 232 775 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 973 человека Москва 3924

Санкт-Петербург 2929

Московская область 2877

Самарская область 767

Республика Крым 707

Республика Башкортостан 637

Нижегородская область 602

Липецкая область 562

Ростовская область 543

Тверская область 512

Республика Саха (Якутия) 493

Красноярский край 482

Пермский край 476

Ульяновская область 468

Свердловская область 447

Астраханская область 387

Удмуртская Республика 354

Брянская область 345

Архангельская область 334

Оренбургская область 323

Ленинградская область 312

Волгоградская область 308

Республика Карелия 307

Вологодская область 305

Псковская область 301

Белгородская область 299

Омская область 284

Калининградская область 283

Хабаровский край 274

Саратовская область 271

Ставропольский край 230

Забайкальский край 228

Иркутская область 209

Тульская область 208

Кемеровская область 204

Республика Коми 202

Севастополь 200

Челябинская область 196

Республика Бурятия 192

Костромская область 191

Мурманская область 182

Калужская область 174

Воронежская область 172

Курская область 172

Кировская область 171

Ханты-Мансийский автономный округ 155

Алтайский край 144

Ярославская область 139

Новосибирская область 134

Амурская область 129

Рязанская область 128

Смоленская область 121

Тюменская область 116

Республика Дагестан 115

Новгородская область 114

Республика Татарстан 112

Республика Мордовия 105

Республика Чувашия 95

Кабардино-Балкарская Республика 91

Ивановская область 87

Республика Ингушетия 81

Сахалинская область 79

Чеченская Республика 78

Краснодарский край 74

Тамбовская область 73

Ямало-Ненецкий автономный округ 71

Республика Тыва 63

Приморский край 63

Еврейская автономная область 58

Республика Калмыкия 57

Орловская область 55

Карачаево-Черкесская Республика 51

Курганская область 50

Владимирская область 47

Томская область 43

Ненецкий автономный округ 32

Республика Адыгея 29

Камчатский край 26

Республика Северная Осетия - Алания 25

Магаданская область 22

Пензенская область 20

Республика Марий Эл 18

Республика Алтай 16

Республика Хакасия 9

Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 213 584