Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева

Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, Альянс активно "осваивает" Украину, что совершенно не способствует выполнению Киевом Минских соглашений. А Париж и Берлин, изначально заявлявшие о желании содействовать разрешению конфликта в Донбассе, никак не реагируют на саботаж украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние агрессивные антироссийские высказывания украинских деятелей.

"Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины", - отметила дипломат, обратив внимание, что там строятся два военных центра, который будут способны принимать стратегические бомбардировщики. "Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры Альянса к российским границам", - заявила Захарова, добавив, что это не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Представителя МИД РФ удивило молчание Берлина и Парижа, которые "никак не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения и последовательно заводит в тупик переговоры с Донецком и Луганском в Контактной группе". Захарова призвала власти Германии и Франции оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах.

По ее словам, хотя некоторые высказывания, например, обвинения в том, что Россия мешает украинцам вакцинироваться, комичны, другие не могут не вызывать беспокойство. Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Повторить подобное на площадках ООН или ОБСЕ украинские деятели вряд ли осмелятся. Таким образом они пытаются отвлечь внимание от своей неспособности решить экономические проблемы, повысить уровень жизни граждан Украины, урегулировать конфликт в Донбассе. "Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки", - отметила Захарова.