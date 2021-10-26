Заключенные, отправившиеся на большие стройки, смогут раньше освободиться

Министерство юстиции РФ подготовило пакет законопроектов, создающих в том числе дополнительные стимулы для заключенных проситься на принудительные работы. То есть уезжать из колоний на большие стройки страны.

Принудительные работы - гуманное наказание, не являющееся лишением свободы. Его отбывают в исправительных центрах. Но человек, сидящий там, не сидит в полном смысле слова. Он не является заключенным. У него на руках есть сотовый телефон. Ему можно ходить в магазины. На работу он следует не под конвоем, а добирается сам. Если надо, то и общественным транспортом. Сейчас исправительные центры создаются при крупных предприятиях и больших стройках. Например, в Москве осужденные, отбывающие принудительные работы, участвуют в программе реновации. Строят дома.

Но есть нюанс. Как ни странно, но далеко не всегда заключенному, отбывающему срок в колонии, хочется сменить свой казенный дом на общежитие в исправительном центре. Все дело в тонкостях исчисления сроков для условно-досрочного освобождения.

По нынешним правилам так получается, что если заключенный переедет в исправительный центр, то право на условно-досрочное освобождение у него как бы отодвинется. Если же он останется в колонии, то сможет раньше выйти на свободу. И когда у человека есть реальные шансы получить УДО, он совсем не стремится в исправительный центр.

Министерство юстиции РФ предлагает изменить ситуацию и при расчете срока условно-досрочного освобождения учитывать весь период содержания лица под стражей.

В таком случае осужденный при переезде в исправительный центр не потеряет ни дня, приближаюшего его к свободе. А пока срок возможного условного освобождения приближается, человек сможет поработать на важных для страны проектах.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов подчеркнул, что предложения минюста направлены на создание дополнительных стимулов для осужденных, чтобы они подавали ходатайства о замене неотбытого наказания принудительными работами.

182 тысячи заключенных имеют право просить направить их на принудительные работы

Он также отметил, что численность осужденных к принудительным работам постоянно растет.

"По данным ФСИН, за последние три года их количество увеличилось в шесть раз - с 2 до 12 тысяч. В начале октября на учете в исправительных центрах состояли 8897 осужденных к принудительным работам", - рассказал Игорь Черепанов.

Нередко суды сразу назначают человеку принудительные работы. Тогда он после приговора прямой дорогой направляется в исправительный центр. Также право смягчить наказание возникает у осужденных к лишению свободы через некоторое время после начала отсидки.

Как сообщало недавно руководство министерства юстиции, в России порядка 182 тысяч осужденных имеют право на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. В целом такая мера наказания активно развивается.

В правительстве страны и в Совете безопасности Российской Федерации неоднократно рассматривались вопросы расширения сети исправительных центров, привлечения осужденных к работе на крупных стройках и т.п.

"С 2020 года активно проводится работа с бизнес-сообществом по созданию участков исправительных центров на объектах предприятий. На начало октября в 21 регионе было создано 28 общежитий при предприятиях с возможностью размещения в них более 2 тысяч осужденных. Как сообщают во ФСИН, с учетом находящихся в работе предложений планируется, что до конца года будет дополнительно создано около 4 тысяч мест и их общее количество достигнет 15 тысяч", - пояснил Игорь Черепанов.

Например, в Москве в рамках ранее заключенных соглашений с жилищными и строительными организациями столицы осужденные к принудительным работам уже занимаются благоустройством территории, осуществляют ремонт автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства.

Кроме того, они выполняют работы по строительству, отделке и ремонту объектов недвижимости.

Недавно был открыт первый в Москве исправительный центр для осужденных к принудительным работам, построенный по новой технологии. Модульная конструкция позволяет достаточно быстро разворачивать подобные центры.

В данном случае центр был построен в рамках государственно-частного партнерства со строительной компанией, которая является участником программы реновации жилого фонда в Зеленоградском округе Москвы.