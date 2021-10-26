Законопроект об электронном полисе ОМС принят в первом чтении

В пояснительной записке к документу отмечается, что сам электронный полис это - уникальная запись в едином реестре застрахованных лиц, которая не привязана к бумажному носителю. Поскольку доступ к этому реестру получит каждая медицинская организация, то требовать полис в поликлиниках и больницах у пациентов больше не будут. Им достаточно будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

По словам руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елены Черняковой, каждому гражданину нашей страны гарантируется право на бесплатную медицинскую помощь, поэтому он автоматически должен считаться застрахованным. По этой причине после регистрации новорожденного в органах ЗАГС, им сразу будет оформляться полис обязательного медицинского страхования. Если страховую организацию не выберет мама, территориальный фонд обязательного медицинского страхования ее назначит самостоятельно: он будет распределять неопределившихся в своем выборе новых застрахованных граждан пропорционально между страховыми организациями, которые представлены в регионе.

Для взрослых россиян порядок оформления полиса ОМС пока останется заявительным.