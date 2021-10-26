Жертвами стрельбы в торговом центре Айдахо стали два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре города Бойсе (штат Айдахо). Об этом на пресс-конференции рассказал представитель местного полицейского управления.

По его словам, всего пострадали не менее шести человек. Один из них - полицейский. "К сожалению, два человека погибли", - заявил представитель полиции, пояснив, что раненый правоохранитель не входит в их число, пишет ТАСС.

Подозреваемый в стрельбе задержан. Нет оснований полагать, что у него были сообщники. К расследованию инцидента подключились сотрудники ФБР.