Агрегаторы опровергли рост цен на авиабилеты в Египет до 450 тысяч рублей

На рынке нет в продаже билетов на курорты Египта по цене в 450 тысяч рублей, сообщили "РГ" в компании Aviasales.

"Мы таких цен не видим", - отметил представитель агрегатора. При этом он подчеркнул, что компания не предоставляла СМИ подобную информацию и опубликовавшие эти данные СМИ не смогли подтвердить наличие таких цен ссылками.

Как отметили в Aviasales, сейчас авиабилеты на прямые рейсы с вылетом 29 октября по маршруту Москва-Хургада на сайте агрегатора продаются по цене 46 тысяч рублей, а по маршруту Москва - Анталья - 25 тысяч рублей.

Сходные данные приводят в компании OneTwoTrip. По данным поисковым запросов, средняя стоимость авиабилета в Хургаду с вылетом из России в период с 29 октября по 7 ноября составляет 23 тысячи рублей, в Каир ― 21 тысячу рублей. Средняя цена авиабилета в Анталию в этот период составляет 11,8 тысячи рублей, а в Стамбул ― 11,5 тысячи рублей, отметила представитель компании Елена Шелехова. "Средняя цена билета в одну сторону из России в Египет с вылетом в указанные даты составила 12,5 тысячи рублей (36,8 тысяч рублей за билет туда-обратно), в Турцию ― 8,2 тысячи рублей (22,2 тысячи рублей за билет туда-обратно)", - сказала она.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на данные Aviasales, что из-за повышенного спроса на зарубежные рейсы в нерабочие дни стоимость авиабилетов в эконом-классе в Анталью достиг 350 тысяч рублей, а на курорты Египта -450 тысяч рублей.